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Виллы в Кастели-Пладже-де-Аро, Испания

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26 объектов найдено
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Красивая вилла с видом на море и туристической лицензией. Эта великолепная недавно построен…
$1,83 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Дом с видом на море в районе Лос Пинос города Плайя де Аро. Общая площадь 247 м.кв. на терри…
$909,721
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» в …
$8,40 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Традиционный фермерский дом в 5 минутах от Плайя-де-Аро. Если вы хотите жить в традиционном…
$2,57 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Великолепная вилла в продаже на побережье Коста Брава, расположенная в престижном жилом райо…
$3,43 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 726 м²
Вилла в первой линии моря с видом на пляж Са Конка в элитной урбанизации La Gavina города С'…
Цена по запросу
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом во второй линии моря в городе Плайя де аро на побережье Коста Брава. Общая площвдь 150 м…
$789,569
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
$6,87 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Две новые вилы в современном стиле в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Расстояние до м…
$2,17 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Дом в тихом районе города Плайя де Аро на побережье Коста Брава. Общая площадь 280 м.кв. В д…
$1,11 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 654 м²
Трехэтажная современная вилла 2007 года постройки площадью 654 м.кв. с земельным участком ра…
$3,55 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Роскошная вилла построена в современном стиле с использованием качественных отделочных матер…
$1,54 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 511 м²
Масия в районе города Плайя де Аро на побережье Коста Брава. Дом был построен в 1972 году. Р…
$2,17 млн
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Вилла 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Прекрасный дом в респектабельном районе небольшого уютного городка S`Agaro . Дом общей пл…
$1,67 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Исключительно-современный дом, расположенный в центре жилого района С’Агаро, в 5 минутах ход…
$1,47 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 875 м²
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ!Возможна частичная оплата в рублях. Вилла в стиле Фрэнк Ллойд Райт (…
$3,97 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Современная вилла в урбанизации Мас Ноу города Плайя де Аро. Расстояние до моря около 4 км. …
$1,35 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Стильная вилла с собственным садом, бассейном и просторными террасами. Расположение – тихий …
$2,06 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Новая современная вилла с видом на море в городе Плайя де Аро на побережье Коста Брава. Обща…
$2,12 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 717 м²
Дом в классическом стиле с панорамным видом на море в урбанизации города Плайя де Аро - Мас …
$3,38 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
$2,43 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
$9,05 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 754 м²
Современный дом в уникальном месте в престижном городе Плайя де аро на побережье Коста Брава…
$12,02 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
$1,25 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этот двухэтажный отдельно стоящий дом с садом и бассейном и отличной ориентацией на солнце р…
$572,152
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