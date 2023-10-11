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Виллы в Sitges, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Sitges, Испания
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
Комнаты 9
Площадь 901 м²
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
€6,50 млн
Вилла с видом на море в Sitges, Испания
Вилла с видом на море
Sitges, Испания
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла - &nbs…
€9,20 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sitges, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sitges, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
€1,70 млн
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