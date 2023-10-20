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Виллы в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания

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4 объекта найдено
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Castell d Aro, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Castell d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Современная вилла 250 м2, построенная на участке 550 м2, расположенном в центре Кастель д’Ар…
€955,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Castell d Aro, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Castell d Aro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 188 м²
  Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель…
€695,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Площадь 347 м²
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
€2,80 млн
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