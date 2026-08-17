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Виллы в Сане-Фелиу-де-Гишольсе, Испания

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8 объектов найдено
Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 220 м²
Вилла с большим участком с видом на море в городе Сант Фелиу де Гишольс с красивым видом на …
Цена по запросу
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Прекрасный дом в Сагаро в 3 минутах пешком от пляжа Сант Поль. Спокойная зона в окружении па…
$1,02 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Окрестности прекрасно подходят для активного отдыха. Здесь есть потрясающе красивые пейзажи …
$2,66 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Дом в урбанизации Сант Аманс города Сант Фелью де Гишольс на побережье Коста Брава. Общая пл…
$1,39 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 187 м²
Вилла в классическом стиле с видом на море в одной из лучших урбанизаций города Сант Фелиу д…
Цена по запросу
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Трехэтажная вилла 2004 г. в престижном жилом районе Сан Фелиу де Гишольс в 10 минутах ходьбы…
$1,55 млн
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TekceTekce
Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 651 м²
Вилла в стиле модерн в урбанизации города Сант Фелиу де Гишольс с красивым видом на море и л…
$2,85 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Люксовые дома в С'АгароНесколько отдельно стоящих домов в тихой урбанизации с фантастическим…
$1,74 млн
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