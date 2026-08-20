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Виллы в Бланесе, Испания

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33 объекта найдено
Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Вилла с видом на море и туристической лицензией, 400 м от Кала Бона – Кала Сант Франсеск, Бл…
$990,863
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Элегантный отдельно стоящий дом в эксклюзивном районе Кала-Сан-Франсеск в Бланесе, одном из …
$1,10 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Дом в продаже в урбанизации город Бланес.Расположен в очень тихом районе Бланеса, в жилом ра…
$564,884
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Площадь 654 м²
В самом сердце престижной урбанизации Кала Сант Франсеск, в нескольких минутах ходьбы от пля…
$1,70 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Просторный и светлый двухквартирный дом в Монферране На первом этаже: гостиная, ванная ком…
$564,884
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 932 м²
Отремонтированная вилла с видом на море в одном из самых эксклюзивных районов Коста-Брава, в…
$2,14 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в городе Бланес.Этот дом площадью 120 м², расположенный всего …
$580,850
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 408 м²
ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ И НОВЫМ БАССЕЙНОМ В КАЛА-САНТ-ФРАНCЕСК – БЛАНЕСПредставляем эксклюзивн…
$2,30 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 654 м²
Эксклюзивная вилла с дополнительным участком, туристической лицензией и панорамным видом на …
$1,69 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 507 м²
Откройте для себя эту великолепную резиденцию, расположенную в престижном районе Кала-Сант-Ф…
$2,26 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Площадь 507 м²
Откройте для себя эту великолепную резиденцию, расположенную в престижном районе Кала-Сант-Ф…
$2,25 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 397 м²
Эксклюзивный дом с туристической лицензией в Кала Сан Франсеск – Бланес.В одном из самых жел…
$1,63 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 455 м²
Вилла в классическом стиле в урбанизации Кала Сант Франсеск города Бланес на побережье Коста…
$1,45 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 680 м²
Вилла, построенная в современном стиле, расположена в элитной урбанизации Кала-Сант-Франсеск…
$4,07 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Дом в районе Сант Жуан города Бланес на побережье Коста Брава. Общая площадь 362 м.кв. В дом…
$1,03 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 658 м²
Дом в первой линии моря в урбанизации города Бланес на побережье Коста Брава - Кала Сан Фран…
$4,12 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 473 м²
Снижение цены. Старая цена 1 800 000 евро. Дом с видом на море в урбанизации Санта Кристина …
$2,09 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Современная дизайнерская вилла в городе Бланес в пешей доступности от моря. В доме 5 спальны…
$2,21 млн
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Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАЛА САН ФРАНСЕСК, БЛАНЕС  Этот красивый дом общей площадь…
$1,93 млн
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Вилла 5 комнат в Бланес, Испания
Вилла 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 2
ДОМ С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА- КРИСТИНА, БЛАНЕС  Это большой дом общей площа…
$802,483
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Стильный дом в урбанизации Cala Sant Francesc города Blanes. Расстояние до центра Барселоны …
$2,15 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Современная вилла в элитной урбанизации Кала Сант Франсеск на побережье Коста Брава. Расстоя…
$5,23 млн
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Вилла 6 комнат в Бланес, Испания
Вилла 6 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ОТЛИЧНЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В УРБАНИЗАЦИИ КАЛА-САН-ФРАНЦЕС…
$1,71 млн
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Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА ГОРЫ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ В БЛАНЕСЕ  Этот неверо…
$1,20 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Дом с видом на море в урбанизации Санта Кристина города Бланес на побережье Коста Брава. Об…
$1,16 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Современный дом в лучшей урбанизации на Коста Брава - Кала Сант Франсеск. Расстояние до цент…
$1,45 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Снижение цены. Старая цена 1 175 000 евро. Дом с видом на море в урбанизации Кала Сан Франсе…
$1,13 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
Дом в элитной урбанизации Кала Сант Франсеск города Бланес. Расстояние до центра Барселоны 6…
$1,10 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Уютный дом в районе Sant Joan города Бланес. Расстояние до центра Барселоны 60 км, расстояни…
$1,05 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Снижение цены!!! Старая цена 645 000 евро!!! Дом в стиле рустико расположен в тихой урбаниза…
$694,823
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