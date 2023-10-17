Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Тарифа
  5. Квартиры

Квартиры в Тарифа, Испания

Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Студия 1 ванная с лифтом, с террасой, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Студия 1 ванная с лифтом, с террасой, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€160,000
Студия 1 ванная с лифтом, с бронированной дверью, с видеодомофоном в Тарифа, Испания
Студия 1 ванная с лифтом, с бронированной дверью, с видеодомофоном
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€150,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой, с бытовой техникой в Тарифа, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с террасой, с бытовой техникой
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€295,000
Квартира 3 спальни с водоснабжением, с Light в Тарифа, Испания
Квартира 3 спальни с водоснабжением, с Light
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Площадь 60 м²
€135,000
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с террасой, с джакузи в Тарифа, Испания
Пентхаус 2 спальни с лифтом, с террасой, с джакузи
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€430,000
Квартира в Тарифа, Испания
Квартира
Тарифа, Испания
Площадь 60 м²
€105,000
Realting.com
Перейти