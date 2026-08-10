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Квартиры и апартаменты в Almunecar, Испания

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трехкомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Velilla Taramay, Испания
Квартира 2 спальни
Velilla Taramay, Испания
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Последняя фаза привилегированного проекта, расположенного в одном из лучших районов Коста Тр…
$368,140
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Квартира 3 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 3 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$401,868
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Квартира 3 спальни в Velilla Taramay, Испания
Квартира 3 спальни
Velilla Taramay, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Последняя фаза привилегированного проекта, расположенного в одном из лучших районов Коста Тр…
$385,615
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Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$411,160
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Квартира 3 спальни в Velilla Taramay, Испания
Квартира 3 спальни
Velilla Taramay, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Последняя фаза привилегированного проекта, расположенного в одном из лучших районов Коста Тр…
$489,300
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Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В АЛЬМУНЕКАРЕ 22 новых таунхауса в Альмунекаре, отделка высшего качества со…
$307,610
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Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В АЛЬМУНЕКАРЕ 22 новых таунхауса в Альмунекаре, отделка высшего качества со…
$342,434
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