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Квартиры около гольф-клуба в Андалусии, Испания

Марбелья
502
Малага
70
Эстепона
832
Фуэнхирола
334
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103 объекта найдено
Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 44 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   183 000 гаста & евро;   469 500. [Хабитасьоны: 1 - 2] [Ба…
$182,102
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Квартира 2 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 2 Спальные комнаты, 2 Ванные комнаты, Площ…
$394,934
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 251,000 to € 307,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$251,248
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Квартира в Benalmadena, Испания
Квартира
Benalmadena, Испания
Площадь 81 м²
New Development: Prices from € 318,000 to € 862,300. [Beds: 2 - 3] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$314,734
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 69 м²
New Development: Prices from € 449,000 to € 899,000. [Beds: 1 - 2] [Baths: 1 - 2] [Built siz…
$444,868
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 96 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   329 000 гаста & евро;   1 275 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] […
$328,945
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 59 м²
New Development: Prices from € 295,000 to € 391,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$295,291
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Квартира 3 спальни в Михас, Испания
Квартира 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Роскошные апартаменты в Ла Кала де Михас, Малага, Коста дель Соль. Эксклюзивная серия кварти…
$1,09 млн
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 88 м²
New Development: Prices from € 399,000 to € 1,199,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built s…
$394,902
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Квартира в Casares, Испания
Квартира
Casares, Испания
Площадь 114 м²
New Development: Prices from € 225,000 to € 389,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$222,689
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Квартира в Benahavis, Испания
Квартира
Benahavis, Испания
Площадь 86 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   260 000 гаста & евро;   450 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$258,725
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты в Марбелье-дель-Эсте, Коста-дель-Соль. Поощрение домов с 2, 3 и 4 спальнями площ…
$1,17 млн
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Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Lovely 3 bed apartment in Capanes del Golf priced to sell. This spacious apartment is locate…
$634,895
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Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 90 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   435 000 гаста & евро;   795 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$430,532
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Квартира 3 спальни в San Pedro Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Другие доступные квартиры в комплексе 2, 3, 4 спальни от 565.000,00 € ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННА…
$1,19 млн
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 105 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   445 000 гаста & евро;   682 000. [Хабитасьоны: 2 - 3] [Ba…
$442,817
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Квартира 4 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Апартаменты в Марбелье-дель-Эсте, Коста-дель-Соль. Поощрение домов с 2, 3 и 4 спальнями площ…
$1,57 млн
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 75 м²
New Development: Prices from € 216,700 to € 313,500. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 2] [Built siz…
$215,637
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 80 м²
New Development: Prices from € 578,000 to € 675,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$575,165
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Квартира 2 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Красивый современный апартамент на первом этаже, всего в пяти минутах ходьбы от клуба. Постр…
$324,946
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 84 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   227 000 гаста & евро;   382 500. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ба…
$225,887
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 78 м²
New Development: Prices from € 351,950 to € 480,950. [Beds: 2 - 2] [Baths: 2 - 3] [Built siz…
$350,224
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бенаталая. Отличная возможность! Большой ПЕНТХАУС с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видо…
$558,907
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Квартира в Михас, Испания
Квартира
Михас, Испания
Площадь 91 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   369 000 гаста & евро;   1 249 000. [Хабитасьоны: 2 - 4] […
$367,190
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Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Инвестируйте во впечатляющий апартамент с 3 спальнями на продажу в GRAN HOTEL GUADALPIN BANU…
$1,50 млн
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Квартира в Manilva, Испания
Квартира
Manilva, Испания
Площадь 98 м²
New Development: Prices from € 275,100 to € 309,750. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$273,751
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Квартира 4 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площ…
$749,876
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 82 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   341 000 гаста & евро;   682 000. [Хабитасьоны: 1 - 3] [Ба…
$337,498
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Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающая квартира с 3 спальнями, расположенная в очень безопасном комплексе в Бенахависе.…
$634,895
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Квартира в Эстепона, Испания
Квартира
Эстепона, Испания
Площадь 72 м²
New Development: Prices from € 425,000 to € 1,980,000. [Beds: 1 - 4] [Baths: 1 - 4] [Built s…
$422,915
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Типы недвижимости в Андалусии

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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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