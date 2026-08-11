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Квартиры и апартаменты в San Roque, Испания

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55 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$501,479
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$550,690
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$1,09 млн
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1
Изысканная квартира на среднем этаже в престижном гольф-курорте с террасой, общим бассейном …
$515,043
НДС
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Квартира 3 спальни в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в наше эксклюзивное сообщество роскошных квартир и пентхаусов в самом сердц…
$1,39 млн
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$507,633
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Квартира 2 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 2 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Потрясающие квартиры в Сотогранде, Кадис в комплексе отельного типа Сотогранде – небольшой г…
$983,276
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Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$871,323
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Квартира 2 спальни в Guadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
Guadiaro, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Описание объекта: Откройте для себя просторную квартиру с аутентичным андалузским колоритом …
$241,476
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Потрясающие квартиры в Сотогранде, Кадис в комплексе отельного типа Сотогранде – небольшой г…
$1,53 млн
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 3/3
Премиальный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном, общим садом и потрясающим…
$545,549
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$987,799
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$637,814
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$599,078
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$455,305
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры в комплексе на лоне природы в Ла-Алькайдеса Ла-Алькайдеса — это тихий и эксклюзивны…
$700,418
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$819,724
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 3/3
Отличный двухуровневый пентхаус на престижном гольф-курорте с огромными террасами, общим бас…
$734,338
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 2/3
Элегантный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой крышей с террасой, общим бассейном, …
$447,610
НДС
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$396,069
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Квартира 3 спальни в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Ключевой готовый эксклюзивный жилой проект с новыми апартаментами и пентхаусами с 2 и 3 спал…
$768,140
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Потрясающие квартиры в Сотогранде, Кадис в комплексе отельного типа Сотогранде – небольшой г…
$1,12 млн
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Уникальным Дизайном в Кадисе. 55 квартир с панорамным видом на гольф рас…
$780,794
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя эти очаровательные трехкомнатные апартаменты на первом этаже, расположенны…
$371,454
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Квартира 3 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Утопая в самом сердце Коста-дель-Соль, эта скрытая жемчужина - рай для гольфистов. С буйными…
$393,509
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ, КАДИС Новый жилой комплекс апартаментов и таунхаусов в п…
$453,870
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в самом сердце Коста-дель-Соль, этот скрытый драгоценный камень является раем …
$834,610
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Квартира 2 спальни в Torreguadiaro, Испания
Квартира 2 спальни
Torreguadiaro, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Новый современный комплекс апартаментов в Испании, расположенный на первой линии пляжа в Сот…
$462,441
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Квартира 4 комнаты в San Roque, Испания
Квартира 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬКАИДЕЗЕ, КАДИС Новый жилой комплекс апартаментов и таунхаусов в п…
$430,654
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Квартира 5 комнат в San Roque, Испания
Квартира 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в место, где современная элегантность сочетается с свободой природы в идеал…
$567,628
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