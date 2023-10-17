Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. San Roque
  5. Квартиры

Квартиры в San Roque, Испания

пентхаусы
5
двухкомнатные
5
трехкомнатные
9
четырехкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
20 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€640,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€460,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€445,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€370,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€360,000
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€3,50 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,40 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€850,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€719,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€329,000
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,74 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,26 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,87 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,76 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,34 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,21 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с Pool в Puente Mayorga, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с Pool
Puente Mayorga, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
ЦЕНЫ ОТ 296.000€ ДО 298.000€ Новый проект роскошных апартаментов и пентхаусов с панорамным …
€631,000
Квартира 4 спальни с гаражом, у моря, с Lift в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с гаражом, у моря, с Lift
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 269 м²
Квартира с видом на море в Сотогранде, Кадис Первый этаж с частным бассейном, частным гаражо…
€1,83 млн
Realting.com
Перейти