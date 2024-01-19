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Квартиры-студии в Андалусии, Испания

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6 объектов найдено
Студия с лифтом, с террасой, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Студия с лифтом, с террасой, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€160,000
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Студия с лифтом, с бронированной дверью, с видеодомофоном в Тарифа, Испания
Студия с лифтом, с бронированной дверью, с видеодомофоном
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€150,000
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Студия с балконом, с лифтом, с террасой в Тарифа, Испания
Студия с балконом, с лифтом, с террасой
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€120,000
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Студия с мебелью, с водоснабжением, с бронированной дверью в Тарифа, Испания
Студия с мебелью, с водоснабжением, с бронированной дверью
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€90,000
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Студия новое здание, с террасой, с гаражом в Mijas, Испания
Студия новое здание, с террасой, с гаражом
Mijas, Испания
Площадь 21 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 140 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 270 000. […
€140,000
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Студия с гаражом, с садом, с подведенным электричеством в Малага, Испания
Студия с гаражом, с садом, с подведенным электричеством
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 132 770 гаста & евро; & amp; nbsp; 132 7…
€132,770
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с бассейном
у моря
недорогая
элитная
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