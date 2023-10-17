Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Гранада
  5. Квартиры

Квартиры в Гранада, Испания

Almunecar
4
Comarca de la Costa Granadina
4
Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€375,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€504,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€355,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€310,000
Квартира 2 спальни в Chauchina, Испания
Квартира 2 спальни
Chauchina, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 4
Продаётся aпартамент в Ориуэла Косте в районе Altos de Campoamor, располагается на 4 этаже. …
€174,900

Типы недвижимости в Гранада

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Гранада, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти