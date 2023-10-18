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Квартиры в Torrox, Испания

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13 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€364,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€278,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€283,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Недвижимость в Комплексе Рядом с Морем в Торрокс Коста Стильная недвижимость оборудована пол…
€290,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Torrox, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€332,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 1-й и 2-мя Спальнями в Хорошем Месте в Торроксе Этот жилой комплекс находится в м…
€310,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Апартаменты с Современным Дизайном Всего в Нескольких Шагах от Пляжа в Торрокс-Коста Квартир…
€293,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Торрокс-Коста Эксклюзивные квартиры распо…
€900,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Торрокс-Коста Эксклюзивные квартиры распо…
€850,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Торрокс-Коста Эксклюзивные квартиры распо…
€800,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Торрокс-Коста Эксклюзивные квартиры распо…
€536,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Торрокс-Коста Эксклюзивные квартиры распо…
€340,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Torrox, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Torrox, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивные Квартиры с Панорамным Видом на Море в Торрокс-Коста Эксклюзивные квартиры распо…
€330,000
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