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Квартиры и апартаменты в Torrox, Испания

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34 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Torrox, Испания
Квартира 2 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Это эксклюзивный комплекс из 58 квартир и пентхаусов на побережье Коста-дель-Соль, расположе…
$580,475
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Квартира 4 комнаты в Torrox, Испания
Квартира 4 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Современные квартиры в шаговой доступности от пляжа в Лос-Льянос, Торрокс Лос-Льянос – востр…
$486,145
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Квартира 4 спальни в Los Llanos, Испания
Квартира 4 спальни
Los Llanos, Испания
Количество спален 4
Площадь 147 м²
это эксклюзивный комплекс из 12 таунхаусов, расположенный в Торрокс Коста, всего в нескольки…
$498,620
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Los Llanos, Испания
Квартира 3 спальни
Los Llanos, Испания
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Современный жилой комплекс, расположенный в Эль Морче, Торрокс Коста, предлагает 112 роскошн…
$415,959
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Квартира 2 спальни в Los Llanos, Испания
Квартира 2 спальни
Los Llanos, Испания
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Современный жилой комплекс, расположенный в Эль Морче, Торрокс Коста, предлагает 112 роскошн…
$354,139
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Квартира 2 спальни в Castillo Bajo Conejito, Испания
Квартира 2 спальни
Castillo Bajo Conejito, Испания
Количество спален 2
Площадь 195 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс на побережье Коста-дель-Соль предлагает апартаменты с 1, 2 …
$579,005
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Квартира 3 спальни в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Сан-Роке. 3 кровать · 2 ванны · 175 м2 п…
$739,472
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Квартира 3 спальни в Los Llanos, Испания
Квартира 3 спальни
Los Llanos, Испания
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Современный жилой комплекс, расположенный в Эль Морче, Торрокс Коста, предлагает 112 роскошн…
$496,976
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Квартира 3 спальни в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Сан-Роке. 3 кровать · 2 ванны · 116 м2 п…
$761,738
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Квартира 2 спальни в Los Llanos, Испания
Квартира 2 спальни
Los Llanos, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Современный жилой комплекс, расположенный в Эль Морче, Торрокс Коста, предлагает 112 роскошн…
$421,867
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Квартира 3 комнаты в Torrox, Испания
Квартира 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Современные квартиры в шаговой доступности от пляжа в Лос-Льянос, Торрокс Лос-Льянос – востр…
$381,402
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Квартира 3 спальни в Castillo Bajo Conejito, Испания
Квартира 3 спальни
Castillo Bajo Conejito, Испания
Количество спален 3
Площадь 272 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс на побережье Коста-дель-Соль предлагает апартаменты с 1, 2 …
$716,475
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Квартира 3 спальни в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
3-комнатный пентхаус на продажу в Сан-Роке. 3 кровати · 3 ванны · 198 м2 построено. Компания…
$692,294
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Квартира 4 комнаты в Torrox, Испания
Квартира 4 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современные квартиры в шаговой доступности от пляжа в Лос-Льянос, Торрокс Лос-Льянос – востр…
$485,935
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Квартира 3 спальни в Castillo Bajo Conejito, Испания
Квартира 3 спальни
Castillo Bajo Conejito, Испания
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс на побережье Коста-дель-Соль предлагает апартаменты с 1, 2 …
$495,112
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Квартира 4 спальни в Los Llanos, Испания
Квартира 4 спальни
Los Llanos, Испания
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Расположенная в очаровательном городке Торрокс, эта эксклюзивная коллекция из 7 таунхаусов п…
$530,403
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Квартира 3 спальни в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Дуплекс с 3 спальнями для продажи в Сан-Роке. 3 кровать · 2 ванны · 184 м2 построено. Компан…
$510,805
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Пентхаус 3 комнаты в Torrox, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 3
Современные квартиры в шаговой доступности от пляжа в Лос-Льянос, Торрокс Лос-Льянос – востр…
$400,521
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Пентхаус 3 комнаты в Torrox, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Светлые квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Торроксе, Коста-дель-Соль Торрокс, рас…
$344,055
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Квартира 2 спальни в Torrox, Испания
Квартира 2 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Это эксклюзивный комплекс из 58 квартир и пентхаусов на побережье Коста-дель-Соль, расположе…
$795,579
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Квартира 2 спальни в Castillo Bajo Conejito, Испания
Квартира 2 спальни
Castillo Bajo Conejito, Испания
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс на побережье Коста-дель-Соль предлагает апартаменты с 1, 2 …
$383,285
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Квартира 3 комнаты в Torrox, Испания
Квартира 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Светлые квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Торроксе, Коста-дель-Соль Торрокс, рас…
$344,055
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Квартира 3 спальни в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Сан-Роке. 3 кровати · 3 ванны · 180 м2 п…
$665,525
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Квартира 3 спальни в Torrox, Испания
Квартира 3 спальни
Torrox, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Квартира на первом этаже с 3 спальнями на продажу в Сан-Роке. 3 кровать · 2 ванны · 175 м2 п…
$540,384
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Квартира 3 комнаты в Torrox, Испания
Квартира 3 комнаты
Torrox, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Современные квартиры в шаговой доступности от пляжа в Лос-Льянос, Торрокс Лос-Льянос – востр…
$372,820
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Квартира 2 спальни в Castillo Bajo Conejito, Испания
Квартира 2 спальни
Castillo Bajo Conejito, Испания
Количество спален 2
Площадь 195 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс на побережье Коста-дель-Соль предлагает апартаменты с 1, 2 …
$586,691
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Квартира 4 комнаты в Los Llanos, Испания
Квартира 4 комнаты
Los Llanos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные квартиры-новостройки в Торрокс Коста - средиземноморская жизнь в лучшем виде Совр…
$408,599
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Квартира 2 комнаты в Los Llanos, Испания
Квартира 2 комнаты
Los Llanos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные квартиры-новостройки в Торрокс Коста - средиземноморская жизнь в лучшем виде Совр…
$265,822
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Квартира 3 комнаты в Los Llanos, Испания
Квартира 3 комнаты
Los Llanos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные квартиры-новостройки в Торрокс Коста - средиземноморская жизнь в лучшем виде Совр…
$359,846
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Квартира 2 комнаты в Los Llanos, Испания
Квартира 2 комнаты
Los Llanos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные квартиры-новостройки в Торрокс Коста - средиземноморская жизнь в лучшем виде Совр…
$311,093
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