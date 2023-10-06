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Квартиры с бассейном в Андалусии, Испания

Estepona
238
Марбелья
105
Фуэнхирола
104
Малага
33
San Roque
25
Rincon de la Victoria
24
Puerto Real
13
Torrox
13
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28 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Villa Marina, Marbella - Puerto Banus, с 3 спальня и характеристики …
€550,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Апартамент на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристик…
€425,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 146 м²
Апартамент на продажу в New Golden Mile, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и характеристики ба…
€1,45 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benalmadena, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Площадь 211 м²
Апартамент на продажу в Arroyo de la Miel, Benalmadena, с 4 спальня, 2 ванная и характеристи…
€800,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 112 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу и аренду в Benatalaya, Estepona, с 2 спальня, 2 ванная…
€425,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Почувствуйте весь масштаб побережной роскоши в Эстепоне, находясь в элитном комплексе у само…
€1,45 млн
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни в Торребермеха, престижном комплексе, вложенном в жела…
€4,95 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 166 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Granados Golf, Nueva Andalucia, с 3 спальня, 2 в…
€1,10 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 139 м²
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
€420,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Продается великолепная квартира на первом этаже с садом, полностью отремонтированная по самы…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в El Campanario, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и хар…
€450,000
Квартира 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Benahavis, Испания
Квартира 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу и аренду в Benahavis, с 5 спальня, 6 ванная и характер…
€850,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 2
Площадь 128 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Nueva Andalucia, с 2 спальня, 2 ванная и характерист…
€350,000
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Этаж 2
Жилой комплекс отличается круглосуточной медицинской поддержкой и охраной. Квартира очень св…
€249,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Benahavis, с 3 спальня, 3 ванная и характеристики ба…
€499,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
€695,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Val de Guadalmina, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Val de Guadalmina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площ…
€750,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Estepona, Испания
Комнаты 2
Площадь 138 м²
Апартамент на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, 1 ванна…
€380,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 191 м²
Апартамент на продажу в Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн…
€979,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
€750,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Val de Guadalmina, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Val de Guadalmina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Lovely 3 bed apartment in Capanes del Golf priced to sell. This spacious apartment is locate…
€635,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Малага, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Малага, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Просторная квартира с большой угловой террасой (30 м2) и открытым видом на поле для гольфа M…
€190,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Малага, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРОДАЖИ! Предлагается к продаже двухуровневый апартамент на нижнем…
€2,00 млн
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Малага, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Альминар-де-Марбелья - лучший пример адаптации к уникальной природной среде, полной впечатля…
€495,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Малага, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площ…
€750,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…
€1,15 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Малага, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Апартамент нижний этаж, Benahavís, Costa del Sol. 3 Спальные комнаты, 3 Ванные комнаты, Площ…
€500,000
Квартира с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Марбелья, Испания
Площадь 250 м²
Роскошные апартаменты в престижном новом комплексе в Марбелье, Коста дель Соль. Комплекс на…
€1,30 млн

Типы недвижимости в Андалусии

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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