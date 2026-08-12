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Квартиры и апартаменты с бассейном в Андалусии, Испания

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314 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
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$582,947
НДС
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Современная квартира на первом этаже с потрясающим видом на море, общим бассейном и зоной от…
$347,624
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с потрясающим видом на море и частным бассейном, расположенным в премиально…
$1,70 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3
Эксклюзивный пентхаус с большой террасой, частным бассейном и видом на море в курорте с элит…
$2,11 млн
НДС
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Квартира 5 комнат в Эстепона, Испания
Квартира 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 1
Великолепная квартира с просторными частными террасами, доступом к спа и спортивным объектам…
$749,404
НДС
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 4
Великолепная приподнятая городская квартира на первом этаже с полностью оборудованной кухней…
$814,074
НДС
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Квартира 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Элитная квартира на первом этаже с большой садовой террасой и прекрасным видом на море, расп…
$836,168
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Замечательная квартира с террасой рядом с пляжем в эксклюзивном жилом комплексе со спа-центр…
$521,378
НДС
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/3
Просторная семейная квартира на среднем этаже в роскошном курортном комплексе с общим бассей…
$540,926
НДС
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Квартира 4 комнаты в Мохакар, Испания
Квартира 4 комнаты
Мохакар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Изысканная квартира на пляже с видом на море, расположенная в гольф-курорте с бассейнами, со…
$405,260
НДС
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Квартира 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Прекрасная квартира на первом этаже городского пляжа с полностью оборудованной кухней, больш…
$554,070
НДС
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Квартира 3 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1
Блестящая современная квартира на среднем этаже с бассейном для плавания и оздоровительными …
$688,110
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 3
Роскошный пентхаус с потрясающим видом на море, большой террасой на крыше, общим бассейном, …
$687,295
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 1
Современные элитные апартаменты на среднем этаже с большой террасой, частным бассейном и пот…
$1,53 млн
НДС
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Квартира 2 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 2 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
Уютная квартира на среднем этаже городского пляжа с полностью оборудованной кухней, бассейно…
$550,664
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Роскошный, впечатляющий пентхаус в современном жилом комплексе с множеством удобств и прекра…
$1,61 млн
НДС
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Квартира 8 комнат в Марбелья, Испания
Квартира 8 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Этаж 1/3
Просторный элитный двухуровневый дом на первом этаже с террасой, большим садом, частным басс…
$1,43 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 4
Эксклюзивный пентхаус высокого класса с большими террасами, тренажерным залом, спа-салоном и…
$2,23 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Casares, Испания
Квартира 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 3/7
Огромная квартира на среднем этаже с большой террасой и панорамным видом на море, в роскошно…
$616,854
НДС
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Квартира 4 комнаты в Эстепона, Испания
Квартира 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Роскошная привлекательная квартира на среднем этаже с видом на море и горы и бассейном, окру…
$820,176
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в San Roque, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 3/3
Отличный двухуровневый пентхаус на престижном гольф-курорте с огромными террасами, общим бас…
$734,338
НДС
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Квартира 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Квартира 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4
Великолепная городская квартира с очаровательным видом на море и бассейном с небом. Элитный …
$476,882
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Этаж 5/5
Впечатляющий пентхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим видом на …
$2,05 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Михас, Испания
Квартира 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Изысканная квартира на первом этаже с собственной террасой, прекрасным садом и первоклассным…
$541,977
НДС
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Квартира 3 комнаты в Pulpi, Испания
Квартира 3 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Очаровательная квартира на первом этаже с бассейном, пышным садом и выходом к спа-центру, ра…
$402,268
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 4/4
Впечатляющий пляжный пентхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше с …
$1,20 млн
НДС
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Квартира 3 комнаты в Benahavis, Испания
Квартира 3 комнаты
Benahavis, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
Стильная квартира с частной террасой, бассейном в курортном стиле и элегантным интерьером, р…
$455,491
НДС
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Квартира 3 комнаты в Casares, Испания
Квартира 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/4
Красивая современная квартира на среднем этаже с культовым видом на море, террасой, бассейна…
$466,329
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный новопостроенный пентхаус с панорамным видом на город и яркой частной террасой, …
$1,15 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Квартира 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 5
Роскошная квартира на первом этаже с частной террасой, оздоровительным спа и полностью обору…
$520,121
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Типы недвижимости в Андалусии

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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