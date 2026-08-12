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Квартиры-студии в Malaga, Испания

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12 объектов найдено
Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The Meadows - это новый проект в La Cala Resort, образованный 26 просторными таунхаусами в п…
$788,130
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Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Новый проект в La Cala Resort состоит из прифронтовых таунхаусов для гольфа с панорамным вид…
$738,596
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Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
The Meadows - это новый проект в La Cala Resort, образованный 26 просторными таунхаусами в п…
$749,539
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TekceTekce
Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The Meadows - это новый проект в La Cala Resort, образованный 26 просторными таунхаусами в п…
$788,130
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Студия 3 спальни в Bel Air, Испания
Студия 3 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Последний оставшийся дом - эксклюзивное развитие в Канцеладе, ЭстепонаНе упустите последнюю …
$512,881
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Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The Meadows - это новый проект в La Cala Resort, образованный 26 просторными таунхаусами в п…
$788,130
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Студия 3 спальни в Manilva, Испания
Студия 3 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Между Эстепоной и Сотогранде, в перспективном районе Манильвы, лежит этот эксклюзивный проек…
$671,756
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Студия 3 спальни в Istan, Испания
Студия 3 спальни
Istan, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Новая застройка ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, в Сьерра-де-лас-Ньевес, на склонах Ла Конча, н…
$692,190
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Студия 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Студия 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Расположен в возвышенном оазисе с видом на Фуэнхиролу. Эта интимная коллекция из 11 объектов…
$707,870
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Студия 3 спальни в Михас, Испания
Студия 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The Meadows - это новый проект в La Cala Resort, образованный 26 просторными таунхаусами в п…
$789,899
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Студия в Михас, Испания
Студия
Михас, Испания
Площадь 21 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   140 000 гаста & евро;   270 000. [ Habitaciones: 0 - 1 ] …
$137,141
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Студия в Малага, Испания
Студия
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   132 770 гаста & евро;   132 770. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ба…
$132,119
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

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