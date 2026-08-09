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Квартиры и апартаменты в Velez Malaga, Испания

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40 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Velez Malaga, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5
Исключительный пентхаус с просторной террасой, выходом к бассейну и красивыми садами, распол…
$302,768
НДС
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Квартира 3 спальни в Torre del Mar, Испания
Квартира 3 спальни
Torre del Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Расположенный в очаровательном городе Торре-дель-Мар, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$828,245
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Квартира 2 спальни в Torre del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Torre del Mar, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Расположенный в очаровательном городе Торре-дель-Мар, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$592,186
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Torre del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Torre del Mar, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Расположенный в очаровательном городе Торре-дель-Мар, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$410,101
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Квартира 3 спальни в Velez Malaga, Испания
Квартира 3 спальни
Velez Malaga, Испания
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Расположенный в очаровательном городе Велес-Малага, этот жилой комплекс предлагает выбор из …
$297,790
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Квартира 3 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 3 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Стильные квартиры на продажу в Велес-Малага с террасами рядом с пляжем Торре-дель-Мар – один…
$482,426
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Квартира 2 спальни в Velez Malaga, Испания
Квартира 2 спальни
Velez Malaga, Испания
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает новую концепцию жизни в Велес-Малаге, разработанн…
$297,790
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Квартира 4 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 4 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 2
Большая квартира на среднем этаже с общим бассейном, террасой и видом на море рядом с пляжем…
$380,003
НДС
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Квартира 3 спальни в Velez Malaga, Испания
Квартира 3 спальни
Velez Malaga, Испания
Количество спален 3
Площадь 176 м²
В эксклюзивном районе Эль-Лимонар в Велес-Малаге возводится новый жилой комплекс из 30 двухк…
$465,942
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Квартира 2 спальни в Almayate Bajo, Испания
Квартира 2 спальни
Almayate Bajo, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира на первом этаже с 2 спальнями на продажу в Альмайате. 2 кровать · 1 ванна · построе…
$409,554
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Квартира 4 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 4 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Стильные квартиры на продажу в Велес-Малага с террасами рядом с пляжем Торре-дель-Мар – один…
$561,262
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Квартира 4 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 4 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 2
Потрясающая квартира с частной террасой, доступом к бассейну и детской площадке, расположенн…
$336,797
НДС
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Квартира 4 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 4 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 2/3
Потрясающая квартира с собственной террасой, доступом к бассейну и детской площадке, располо…
$339,813
НДС
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Квартира 2 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 2 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Стильные квартиры на продажу в Велес-Малага с террасами рядом с пляжем Торре-дель-Мар – один…
$331,815
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Квартира 3 спальни в Torre del Mar, Испания
Квартира 3 спальни
Torre del Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Расположенный в очаровательном городе Торре-дель-Мар, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$556,049
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Квартира 2 спальни в Torre del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Torre del Mar, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Расположенный в очаровательном городе Велес-Малага, этот жилой комплекс предлагает разнообра…
$312,796
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Квартира 4 комнаты в Torre del Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Torre del Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый жилой комплекс расположен в Торре-дель-Мар, всего в 800 метрах от пляжа. Он состоит из…
$349,631
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Квартира 4 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 4 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
Роскошные квартиры с хорошим естественным освещением в Торре-дель-Мар, Велес-Малага Жилой ко…
$503,254
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Квартира 3 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 3 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/5
Роскошные квартиры с хорошим естественным освещением в Торре-дель-Мар, Велес-Малага Жилой ко…
$497,483
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Квартира 2 спальни в Torre del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Torre del Mar, Испания
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс в Торре-дель-Мар - идеальное место, которое вы искали. Сост…
$314,686
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Квартира 3 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 3 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/4
Квартиры в Велес-Малаге в нескольких минутах ходьбы от пляжа Городок Велес-Малага, расположе…
$421,938
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Квартира 3 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 3 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2
Потрясающая квартира с крытой террасой, бассейном и семейными удобствами, идеально расположе…
$291,173
НДС
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Квартира 1 спальня в Torre del Mar, Испания
Квартира 1 спальня
Torre del Mar, Испания
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Расположенный в очаровательном городе Торре-дель-Мар, этот жилой комплекс предлагает выбор и…
$306,002
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Квартира 4 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 4 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Стильные квартиры на продажу в Велес-Малага с террасами рядом с пляжем Торре-дель-Мар – один…
$625,977
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Квартира 2 спальни в Torre del Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Torre del Mar, Испания
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Расположенный в очаровательном городе Велес-Малага, этот жилой комплекс предлагает разнообра…
$302,043
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Пентхаус 3 комнаты в Velez Malaga, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Стильные квартиры на продажу в Велес-Малага с террасами рядом с пляжем Торре-дель-Мар – один…
$597,738
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Квартира 2 спальни в Velez Malaga, Испания
Квартира 2 спальни
Velez Malaga, Испания
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Расположенный в очаровательном городе Велес-Малага, этот жилой комплекс предлагает выбор из …
$377,980
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Квартира 1 спальня в Velez Malaga, Испания
Квартира 1 спальня
Velez Malaga, Испания
Количество спален 1
Расположенный в очаровательном городе Велес-Малага, этот жилой комплекс предлагает выбор из …
$312,764
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Квартира 1 спальня в Torre del Mar, Испания
Квартира 1 спальня
Torre del Mar, Испания
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс в Торре-дель-Мар - идеальное место, которое вы искали. Сост…
$320,702
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Квартира 3 комнаты в Velez Malaga, Испания
Квартира 3 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Стильные квартиры на продажу в Велес-Малага с террасами рядом с пляжем Торре-дель-Мар – один…
$421,240
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