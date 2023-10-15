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Бунгало с видом на горы в Провинция Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
342
Торревьеха
167
Pilar de la Horadada
75
Бах-Виналопо
44
Santa Pola
39
Марина-Баха
39
Orihuela
36
Сан-Мигель-де-Салинас
23
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6 объектов найдено
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошный Дом с Индивидуальным Бассейном на Гольф-Курорте на Коста-Бланке Роскошный дом расп…
€1,20 млн
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, с видом на горы, с жалюзями
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
€329,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Jacarilla, Испания
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Jacarilla, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
€214,000
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы в Jacarilla, Испания
Бунгало 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы
Jacarilla, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
€220,000
Бунгало 3 спальни с видом на горы, с общественным бассейном, рядом с магазинами в Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на горы, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
€396,000

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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