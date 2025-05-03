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Бунгало около гольф-клуба в Аликанте, Испания

Торревьеха
122
Аликанте
3
Марина-Баха
53
Orihuela
54
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39 объектов найдено
Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
$200,145
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Бунгало в Daya Nueva, Испания
Бунгало
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Одноэтажные новостройки. В новой части муниципалитета Daya Nueva, недалеко от центра города.…
$250,855
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Бунгало в Rojales, Испания
Бунгало
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Комфортабельные апартаменты в Rojales, 3 спальни, площадь 102 м2 - BL7636 3 спальни, 2 ванны…
$356,883
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$258,283
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Бунгало в Rojales, Испания
Бунгало
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Комфортабельные апартаменты в Rojales, 3 спальни - BL7635 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$400,273
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$236,858
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Резиденция расположена в непревзойденном анклаве в центре Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), ря…
$269,050
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$237,827
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОРИХУЭЛА КОСТА Недавно построенный жилой район в Ориуэл…
$257,314
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В ПИЛАР ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный э…
$322,881
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$269,050
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В ПИЛАР ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный э…
$264,743
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$312,115
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Угловое бунгало на первом этаже с частной террасой и тремя общими бассейнами в урбанизации Р…
$147,778
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Красивое бунгало на продажу в жилом комплексе Вилла Кристина в очень тихом районе и недалеко…
$145,345
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новый роскошный комплекс с 8 бунгало с общим бассейном, парковкой, террасой на первом этаже …
$192,717
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный дом с 28 бунгало …
$228,138
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Мы с гордостью предлагаем качественное бунгало, только что построенное в 2018 году, в тихом …
$242,242
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс с 2 и 3 спальн…
$339,138
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
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$214,249
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$259,360
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Бунгало в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$290,582
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
$316,531
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$322,881
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Бунгало в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. Недавно построенные апартаменты на первом этаже распределены…
$321,912
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Великолепное бунгало на первом этаже с фронтальным видом на море, 2 спальни, 1 ванная комнат…
$127,042
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный дом с 28 бунгало …
$260,437
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Бунгало на первом этаже с частным солярием с видом на море и розовую лагуну Торревьехи. Рези…
$290,582
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
ДОМ И БУНГАЛО В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало на…
$220,709
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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