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Бунгало в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

Бунгало В архив
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8 объектов найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Очаровательная резиденция, состоящая из апартаментов типа бунгало с 3 спальнями и 2 ванными …
€299,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Очаровательная резиденция, состоящая из апартаментов типа бунгало с 3 спальнями и 2 ванными …
€345,900
Бунгало 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2
Бунгало на продажу в Виллахойосе в районе Монтболи с видом на море с террасы.Если вы ищете с…
€115,000
Бунгало 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat. Общая площадь 157.00 м2, бу…
€329,900
Бунгало 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1
Продаётся бунгало в Финестрате в районе Campo de golf finestrat, располагается на 1 этаже. О…
€345,900
Бунгало 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ВИЛЛАХОЙОСЕ ЖИТЬ У МОРЯ Новый уникальный жилой ко…
€571,000
Бунгало 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Двенадцать эксклюзивных домов на берегу моря в ВильяхойосаУникальный дизайн с высококачестве…
€962,000
Бунгало 3 спальни с теплыми полами, с Seaview laterals в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Бунгало 3 спальни с теплыми полами, с Seaview laterals
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Двенадцать эксклюзивных домов у моря в Вильяхойоса Уникальный дизайн с первоклассной констр…
€925,000
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