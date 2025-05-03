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Бунгало с садом в Аликанте, Испания

Торревьеха
122
Аликанте
3
Марина-Баха
53
Orihuela
54
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76 объектов найдено
Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Жилье современного жилья 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, открытая кухня, большая гостиная,…
$376,820
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бунгало на первом этаже в Residencial Marbella 6 , в Торребланке , Торревьеха , Коста Бланка…
$139,962
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
$200,145
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Премиум-класс Бунгало с частным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас - AGI1116169 2 спальни, 2 …
$271,133
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Бунгало в Daya Nueva, Испания
Бунгало
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Одноэтажные новостройки. В новой части муниципалитета Daya Nueva, недалеко от центра города.…
$250,855
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ЖИЛОЙ СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ... расположен на побережье Коста Бланка, в Пилар-де-ла-Ора…
$269,050
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 92 м2 - AGI115749 3 спальни, 2 ва…
$271,133
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$258,283
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Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый элитный жилой комплекс с а…
$484,483
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Красивое бунгало на верхнем этаже с солярием на продажу в районе Нуэва Торревьеха в нескольк…
$102,280
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Бунгало у озера в Torrevieja - AGI115469 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь: 128 …
$227,255
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Бунгало на первом этаже резиденции в Лос Балконес, Торревьеха. Резиденция состоит из 136 рос…
$247,517
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания - AGI5771 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковров…
$303,676
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 2 спальни, площадь 92 м2 - AGI1116170 2 спальни, 2 ва…
$271,133
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Продается просторное бунгало на двух этажах и солярий на третьем этаже. С беспрепятственным …
$166,878
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Продается бунгало на первом этаже с двумя квартирами , каждая с отдельным входом в Торре ла …
$263,774
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Премиум-класс Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания - AGI115742 3 спальни, 2 ванные комна…
$303,676
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Резиденция расположена в непревзойденном анклаве в центре Пилар-де-ла-Орадада (Аликанте), ря…
$269,050
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Современный Новый Бунгало в Torrevieja, 3 спальни, площадь 128 м2 - AGI115467 3 спальни, 2 в…
$201,221
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В самом сердце Агуас-Нуэвас, одного из самых представительных районов Торревьехи, этот углов…
$177,644
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Бунгало в недавно построенной урбанизации с прекрасным видом на розовую соляную шахту Лос Ба…
$237,827
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОРИХУЭЛА КОСТА Недавно построенный жилой район в Ориуэл…
$257,314
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Премиум класс Бунгало в Torrevieja - AGI115458 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая площадь…
$216,408
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Бунгало в Santa Pola, Испания
Бунгало
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Бунгало в 50 метрах от нового торгового центра "Поламакс" с кинотеатрами, супермаркетами, ма…
$306,839
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Красивое бунгало в урбанизации Торрета I всего в 100 метрах от нескольких услуг, таких как т…
$99,330
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Роскошный Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, 92 м2 - AGI115743 3 спальни, 2 ванные …
$303,676
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВАЯ ПОСТРОЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В ПИЛАР ДЕ ЛА ОРАДАДА Недавно построенный э…
$264,743
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Угловое бунгало на первом этаже с частной террасой и тремя общими бассейнами в урбанизации Р…
$147,778
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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