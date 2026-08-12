Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Аликанте
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Бассейн

Бунгало с бассейном в Аликанте, Испания

;
Торревьеха
527
Марина-Баха
71
Ориуэла
67
Марина-Альта
24
Показать больше
Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало в Busot, Испания
Бунгало
Busot, Испания
Площадь 160 м²
Альтос-де-Аликанте расположен в естественной обстановке, у подножия Сьерра-дель-Кабесо-д'Ор …
$416,212
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти