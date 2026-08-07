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Клубный дом Клубный дом на Чистых прудах Фон Дессен

Москва, Россия
от
$196,404
от
$17,228/м²
BTC
2.3361908
ETH
122.4497461
USDT
194 181.9476096
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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ID: 39759
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва
  • Адрес
    Потаповский переулок
  • Метро
    Chistye Prudy (~ 600 м)
  • Метро
    Kitay-gorod (~ 800 м)
  • Метро
    Lubyanka (~ 900 м)
  • Метро
    Sretensky Bulvar (~ 700 м)
  • Метро
    Turgenevskaya (~ 700 м)

О комплексе

Это историческое здание в районе Чистые Пруды,
36 квартир, включая четыре пентхауса
с каминами. Это уютное здание в настоящее время
подвергаясь тщательной реставрации, может похвастаться удобствами
Исключительно для своего класса:
лобби с потолками высотой 4,7 метра;
частный садовый двор;
Клубный дом только для жителей, расположенный в историческом
Павильоны 19-го века с гостиной с
камин, фитнес-центр и детский
игровая площадка и игровая комната.

Здание расположено в самом привлекательном районе района, в окружении тихих исторических полос и всего в 50 метрах от знаменитого пруда. Мы создали по-настоящему личное пространство для наших жителей — оазис спокойствия и комфорта в шумном мегаполисе.
всего 36 квартир в здании, включая пентхаусы;
две-четыре квартиры на этаж;
- все квартиры выходят на тихий внутренний двор;
- уединенный садовый двор;
- улучшенная звукоизоляция;
Безмолвные лифты и оборудование.

Вдали от каждого бутик-жилого здания есть внутренний двор, не говоря уже о том, который так красиво благоустроен и зеленый. Двор скрыт от вида улицы и разделен на несколько зон. Озеленение было разработано для того, чтобы садовый двор оставался красивым круглый год.

Фитнес центр
игровая площадка
Детская игровая комната
гостиная
Комната для хранения велосипедов

Апартаменты площадью от 114 кв. м до пентхауса площадью 394 кв. м.

Пожалуйста, сообщите мне в Telegram @RazumovskaRealEstate о покупке и просмотре недвижимости.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Местонахождение на карте

Москва, Россия
Образование
Здравоохранение

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Клубный дом Клубный дом на Чистых прудах Фон Дессен
Москва, Россия
от
$196,404
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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