Клубный дом Von Dessen House on Chistye Prudy

Это историческое здание в районе Чистые Пруды,

36 квартир, включая четыре пентхауса

с каминами. Это уютное здание в настоящее время

подвергаясь тщательной реставрации, может похвастаться удобствами

Исключительно для своего класса:

лобби с потолками высотой 4,7 метра;

частный садовый двор;

Клубный дом только для жителей, расположенный в историческом

Павильоны 19-го века с гостиной с

камин, фитнес-центр и детский

игровая площадка и игровая комната.

Здание расположено в самом привлекательном районе района, в окружении тихих исторических полос и всего в 50 метрах от знаменитого пруда. Мы создали по-настоящему личное пространство для наших жителей — оазис спокойствия и комфорта в шумном мегаполисе.

всего 36 квартир в здании, включая пентхаусы;

две-четыре квартиры на этаж;

- все квартиры выходят на тихий внутренний двор;

- уединенный садовый двор;

- улучшенная звукоизоляция;

Безмолвные лифты и оборудование.

Вдали от каждого бутик-жилого здания есть внутренний двор, не говоря уже о том, который так красиво благоустроен и зеленый. Двор скрыт от вида улицы и разделен на несколько зон. Озеленение было разработано для того, чтобы садовый двор оставался красивым круглый год.

Фитнес центр

игровая площадка

Детская игровая комната

гостиная

Комната для хранения велосипедов

Апартаменты площадью от 114 кв. м до пентхауса площадью 394 кв. м.

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