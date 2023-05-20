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Квартиры в Таиланде

Провинция Пхукет
1332
Пхукет
1320
Чонбури
96
Паттайя
92
Патонг
63
Банг Саре
13
Бангкок
6
Кату
5
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1 438 объектов найдено
Студия 1 комната в Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Студия 1 комната
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 8
€ 69,667
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир …
Квартира 1 спальня в Бангкок, Таиланд
Квартира 1 спальня
Бангкок, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Количество этажей 8
€ 55,263
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Б…
Студия 1 комната в Бангкок, Таиланд
Студия 1 комната
Бангкок, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 8
€ 49,065
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имее…
Квартира 2 спальни в Бангкок, Таиланд
Квартира 2 спальни
Бангкок, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 22
€ 176,346
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
Квартира 1 спальня в Бангкок, Таиланд
Квартира 1 спальня
Бангкок, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 22
€ 97,275
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
Квартира 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
€ 320,212
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Квартира 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
€ 142,346
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
€ 266,137
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
€ 120,825
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Квартира 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
€ 522,207
Pandora Residences - это полностью обустроенные апартаменты класса Luxury, расположенные на …
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 7
€ 143,769
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
Студия 1 комната в Бан Ката, Таиланд
Студия 1 комната
Бан Ката, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 7
€ 111,356
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
€ 143,818
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застрой…
Квартира 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
€ 274,881
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде…
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 7
€ 161,219
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде…
Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
€ 100,452
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде…
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 7
€ 101,487
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тона…
Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 11/31
€ 173,814
Великолепный вид на море из этой большой 2-комнатной квартиры. В отеле есть общие удобства, …
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/8
€ 115,721
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Цена по запросу
OFFLAN. Роскошно комфортабельные кондоминиумы, спрятанные в зеленой местности в 5 минутах ез…
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
€ 67,650
Новый кондоминиум на пляже Камала Детали объекта Сдача: декабрь 2024 г. До моря: …
Квартира 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
€ 2,187,945
Апартаменты с видом на море пляж Банг Тао Роскошная жизнь в одном из лучших мест на пхуке…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 8/8
€ 49,777
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 7/8
€ 61,209
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 7/8
€ 48,356
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 7/8
€ 48,356
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 6/8
€ 47,655
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/8
€ 89,121
В Таиланде мало мест, которые могут конкурировать с уникальной атмосферой Bang Saray. Имея и…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/8
€ 86,420
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 спальня в Банг Саре, Таиланд
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/8
€ 86,420
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…

Параметры недвижимости в Таиланде

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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