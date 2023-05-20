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Realting.com
Таиланд
Квартиры
Квартиры в Таиланде
Провинция Пхукет
1332
Пхукет
1320
Чонбури
96
Паттайя
92
Патонг
63
Банг Саре
13
Бангкок
6
Кату
5
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1 438 объектов найдено
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Студия 1 комната
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
1
1
22 м²
8
€ 69,667
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир …
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Квартира 1 спальня
Бангкок, Таиланд
2
1
23 м²
8
€ 55,263
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Б…
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Студия 1 комната
Бангкок, Таиланд
1
1
24 м²
8
€ 49,065
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имее…
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Квартира 2 спальни
Бангкок, Таиланд
3
1
46 м²
22
€ 176,346
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Бангкок, Таиланд
2
1
25 м²
22
€ 97,275
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Ж…
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
1
98 м²
4
€ 320,212
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
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Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3
1
52 м²
4
€ 142,346
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2
1
72 м²
4
€ 266,137
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Рекомендовать
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
4
€ 120,825
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
1
250 м²
3
€ 522,207
Pandora Residences - это полностью обустроенные апартаменты класса Luxury, расположенные на …
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2
1
46 м²
7
€ 143,769
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
Рекомендовать
Студия 1 комната
Бан Ката, Таиланд
1
1
34 м²
7
€ 111,356
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
Рекомендовать
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
5
€ 143,818
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застрой…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3
1
78 м²
7
€ 274,881
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2
1
51 м²
7
€ 161,219
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде…
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
1
1
30 м²
7
€ 100,452
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2
1
31 м²
7
€ 101,487
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тона…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3
2
106 м²
11/31
€ 173,814
Великолепный вид на море из этой большой 2-комнатной квартиры. В отеле есть общие удобства, …
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2
1
34 м²
1/8
€ 115,721
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3
3
251 м²
Цена по запросу
OFFLAN. Роскошно комфортабельные кондоминиумы, спрятанные в зеленой местности в 5 минутах ез…
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Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2
€ 67,650
Новый кондоминиум на пляже Камала Детали объекта Сдача: декабрь 2024 г. До моря: …
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Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4
3
354 м²
€ 2,187,945
Апартаменты с видом на море пляж Банг Тао Роскошная жизнь в одном из лучших мест на пхуке…
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Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1
1
22 м²
8/8
€ 49,777
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2
1
31 м²
7/8
€ 61,209
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
7/8
€ 48,356
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
7/8
€ 48,356
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1
1
25 м²
6/8
€ 47,655
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2
1
46 м²
8/8
€ 89,121
В Таиланде мало мест, которые могут конкурировать с уникальной атмосферой Bang Saray. Имея и…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2
1
34 м²
2/8
€ 86,420
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Банг Саре, Таиланд
2
1
34 м²
2/8
€ 86,420
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
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