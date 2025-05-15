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Квартиры в Pak Nam Subdistrict, Таиланд

Samut Prakan
3
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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Квартира 1 комната
Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 30/12
Испытайте лучшее из Бангкока, живущего в этой потрясающей квартире в Самут Пракан, всего в н…
$93,259
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 19
Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок…
$186,593
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Квартира 2 комнаты в Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 15/30
Уникальная возможность инвестировать в перспективный проект в Бангкоке!THE TRUST ERAWAN - ро…
$53,131
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Pak Nam Subdistrict, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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