ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Бунгало
Купить бунгало в Испании
в Вега-Баха-дель-Сегура
2227
в Марина-Баха
1553
в Торревьеха
532
в Марина-Альта
1313
в Андалусии
759
в Каталония
642
в Orihuela
617
в Бенидорм
140
в Алаканти
255
в Кальпе
395
в l Alfas del Pi
501
в Мурсия
396
в la Vila Joiosa Villajoyosa
99
в Pilar de la Horadada
231
на Канарских островах
124
в Аликанте
92
в Altea
309
в Rojales
295
в Марбелья
191
в Сан-Мигель-де-Салинас
198
Показать больше
Показать меньше
Бунгало
Очистить
510 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 122,000
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
52 м²
€ 69,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Rosaleda-los frutales. Общая площадь 52.00 м2, состо…
Бунгало 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат
€ 63,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 2 комнат…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 345,000
Новое продвижение работы! Бунгало, прикрепленные к 2 этажам, в элегантном стиле, примерно в …
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 122,000
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
64 м²
3 Этаж
€ 149,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Los Frutales, располагается на 3 этаже. Общая площад…
Бунгало
Аликанте, Испания
215 м²
€ 340,000
XX
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 109,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Los balcones. Общая площадь 57.00 м2, бунгало 1998 г…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,000
Хорошее бунгало в Торретас. Большой участок. Бунгало площадью 70 кв. м. В доме 2 сп…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
€ 195,000
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 165,000
Бунгало в Урбанизации La Siesta в 15 минутах езды от центра Торревьехи. Продается прекрас…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 220,000
Красивое бунгало на первом этаже в одной из лучших урбанизаций Ориуэла Коста, напротив бульв…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 99,000
Полностью отремонтированное бунгало в современном стиле на первом этаже без соседей сверху. …
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 1 спальня
Торревьеха, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 72,000
Продается солнечное бунгало площадью 59 кв. м., 1 спальня, мини-кухня, ванная комната, праче…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 122,000
Aguas Nuevas. Угловое бунгало на южную сторону в Альтос-де-ла-Баия. Дом 65 кв. м., с 2…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
17
Параметры недвижимости в Испании
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты