Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Аликанте
  5. Бунгало

Бунгало в Аликанте, Испания

Бунгало В архив
Очистить
1 объект найдено
Бунгало с балконом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Бунгало с балконом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 250 м²
Казамайор приглашает вас посетить этот очаровательный уголок в Кабо-де-лас-Уэртас, самом пре…
€680,000

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти