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Недвижимость в Андалусии, Испания

Марбелья
295
Estepona
252
Фуэнхирола
20
Puerto Real
17
San Roque
15
Cuevas del Almanzora
13
Дос-Эрманас
9
San Pedro de Alcantara
4
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1 342 объекта найдено
Дом 5 спаленв Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 Количество комнат 916 м²
€ 2,300,000
Вилла на продажу в La Alqueria, Benahavis, с 5 спальня, 5 ванная, 5 ванная комната, 1 туалет…
Вилла 5 спаленв Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 117 м²
€ 420,000
Пентхаус на продажу в Las lomas del Conde Luque, Benahavis, с 2 спальня, 2 ванная, Здание бы…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спаленв Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5 ванных комнат
€ 4,900,000
ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ BEACHA современная вилла с экспонатом, расположенная в привилегированн…
Квартира 2 спальнив Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
2 ванных комнат
€ 393,000
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕНовый отель на пляже Хигерон, этот проект находится в непосредств…
Таунхаус 3 спальнив Марбелья, Испания
Таунхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат 142 м²
€ 625,000
Новый комплекс из 36 таунхаусов с 3 и 4 спальнями на двух уровнях, на цокольном и втором эта…
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 4,695,000
Casa Nevis - это великолепная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в долине гольфа…
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Квартира 2 спальнив Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
2 ванных комнат
€ 279,000
Прекрасная квартира на первой линии гольфа и с великолепным видом. Дом состоит из 2 спален и…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Дуплекс 4 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 6,250,000
Ficus 31 - это выдающийся пентхаус, расположенный в красивых андалузских садах Пуэнте Романо…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 Количество комнат 125 м²
€ 424,750
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Altos de los Monteros, Marbella East, с 2 спальн…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
€ 1,850,000
LAGOM - это шведское слово, которое усиливает добродетель средней точки. Lagom означает “ пр…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Бунгало 2 спальнив Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 280,000
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
Вилла 6 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат
€ 6,400,000
ЭКСТРА РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯ КЛУБВиллы расположены на возвышенности, что вмест…
Вилла 5 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 8,300,000
ELIE SAAB VILLAS MARBELLA - это уникальная коллекция из пяти эксклюзивных роскошных вилл в п…
Дом 2 спальнив Estepona, Испания
Дом 2 спальни
Estepona, Испания
2 Количество комнат 151 м²
€ 695,000
Пентхаус на продажу в Estepona, с 2 спальня, 2 ванная и характеристики бассейн (общий), гара…
Дом 5 спаленв Марбелья, Испания
Дом 5 спален
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 700 м²
€ 1,600,000
Вилла на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 5 спальня, 4 ванная и характер…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфав Mijas, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Mijas, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 499,000
Фантастическая квартира на продажу в закрытом комплексе с современной архитектурой. Отличная…
Квартира 1 спальняв Дос-Эрманас, Испания
Квартира 1 спальня
Дос-Эрманас, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 4
€ 120,000
Испания. Коста-дель-Соль Отличная инвестиционная всего € 120 000! Хорошая квартира в к…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат 538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 6 спаленв Марбелья, Испания
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат 623 м²
€ 1,895,000
Великолепная возможность приобрести средиземноморскую виллу в привилегированном районе Нуэва…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Андалусии: что выбрать для покупки

Большинство переезжающих на ПМЖ в Испанию рано или поздно начинает интересоваться недвижимостью в Андалусии. Причина тому — очевидные преимущества этого региона: мягкий климат, близость моря, развитая экономика, достойный уровень медицины и образования. Кроме того, и налоги, и цены на жилье в Андалусии намного ниже, чем в Каталонии или в Мадриде, а уровень жизни столь же высок.

Где купить недвижимость в Андалусии: лучшие направления

Эксперты делят недвижимость в Андалусии на два направления:

  • Популярное, в которое входят Марбелья, Альмуньекар, Нерха, Фуэнхирола, Вальдевакерос и Эстепона.
  • Перспективное. К нему относят Малагу, Торремалинос, Сотогранде и прибрежные районы Саары.

Территории обоих направлений расцениваются как благоприятные для основания и ведения бизнеса. Кроме того, во всех этих городах можно найти элитное жилье, дающее право на получение ВНЖ.

Основные виды жилой недвижимости

Чтобы выгодно купить недвижимость в Андалусии, стоит рассмотреть равнозначные варианты в разных населенных пунктах:

  • однокомнатные апартаменты в Марбелье и Малаге;
  • двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Альмуньекаре, Нерхе и Сотогранде;
  • просторные виллы и коттеджи в Эстепоне и в Сааре.

При одинаковой площади жилье в городах перспективного направления может оказаться намного дешевле. Кроме того, и на цену частных домов, и на стоимость квартир в Андалусии оказывает влияние удаленность от курортных зон — их тоже стоит брать во внимание.

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