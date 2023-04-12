ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Таунхаусы
Купить таунхаус в Аликанте, Испания
Pilar de la Horadada
53
Almoradi
42
Orihuela
38
l Alfas del Pi
32
Бах-Виналопо
22
Santa Pola
21
Алаканти
20
Rojales
17
Гуардамар
17
Кальпе
12
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Дения
11
Xabia Javea
9
Бенидорм
9
Сан-Мигель-де-Салинас
7
el Campello
6
Аликанте
6
Altea
5
Sant Joan d Alacant
3
Эльче
1
Показать больше
Показать меньше
Таунхаус
Очистить
549 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
139 м²
Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
188 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 140,000
Продается таунхаус площадью 80 кв. м. 3 спальни. 2 ванные комнаты. Садовая терраса …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
€ 420,000
Фантастический угловой купе в Finestrat с впечатляющими видами. Дом площадью 135 м² состоит…
Таунхаус 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
90 м²
€ 210,000
Таунхаус в La Nucia распределен на трех этажах, на первом этаже у нас есть гостиная с выходо…
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
€ 395,000
Шале распределено по трем этажам. На первом этаже есть зал и комната, которую можно использо…
Таунхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
83 м²
€ 205,000
Представляем двухуровневый таунхаус площадью 83 кв м с просторной террасой.На верхнем уровн…
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
197 м²
Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 155,000
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
Таунхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 155,000
Таунхаус на продажу в Пунта Прима, Урб Кампана в Ориуэла Коста, Испания. Продается двухкварт…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 109,000
Шанс!! Таунхаус расположен в тихом районе рядом с природной зоной Лагуны Торревьехи в урбани…
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Монфорте-дель-Си…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
1/2 Этаж
€ 245,000
Комфортабельный таунхаус в современном комплексе в городе Monforte del Cid. Находится в жило…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 2
€ 112,000
Вашему вниманию предлагаются просторный таунхаус в городе ТорревьехаДом, площадью 78 кв.м. с…
Таунхаус 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4 ванных комнат
100 м²
€ 278,250
Дом имеет доступ из закрытого комплекса, а с улицы вы можете получить доступ к гаражу на две…
Таунхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 139,000
ПОЛДОМ ПОД КЛЮЧ В ТИХОЙ СЕЛЬСКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококаче…
Таунхаус 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат
139 м²
€ 133,000
ПОЛУТАУСЫ ПОД КЛЮЧ В ТИХИЙ СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ !!!. . Дома с 2 и 3 спальнями, с высококачественно…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
65 м²
€ 125,000
АЛИКАНТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ПОДАРКИ , двухквартирный дом, полностью отремонтированный и с возможно…
Таунхаус 5 спален
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 290,000
Недвижимость Аликанте предлагает вам этот отдельно стоящий дом с пятью спальнями и двумя ван…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
95 м²
€ 159,000
Это двухквартирный дуплекс в частной урбанизации с зелеными зонами и общим бассейном. Он име…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 149,000
Продается двухэтажный таунхаус в Лос Фруталес, Торревьеха . Дом распределен следующим образо…
Таунхаус 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 169,000
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
19
Параметры недвижимости в Аликанте, Испания
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты