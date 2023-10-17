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Виллы в Хорватии

Умаг
13
Шибеник
13
Дубровник
10
Grad Korcula
9
Корчула
9
Grad Hvar
7
община Марчана
7
Grad Omis
6
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397 объектов найдено
Вилла 8 спален в Zdrelac, Хорватия
Вилла 8 спален
Zdrelac, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 566 м²
Количество этажей 1
Beautifull house ont the island of Pašman, 300 m from the sand beach. Market,restaurants and…
€520,000
Вилла 15 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 15 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 050 м²
www.biliskov.com  ID: 13621 Макарска, Велико Брдо Три роскошные отдельно стоящие виллы нов…
€3,90 млн
Вилла 5 комнат в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла 5 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
www.biliskov.com  ID: 13622 Макарска, Велико Брдо Роскошная отдельно стоящая вилла новой п…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Опатия, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается прекрасная новая вилла, расположе…
€1,50 млн
Вилла 7 комнат в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 комнат
Шибеник, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
www.biliskov.com  ID 13525-1 Шибеник – первый ряд от моря! Роскошная отдельная вилла площа…
€5,30 млн
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
€3,50 млн
Вилла 9 комнат в Задар, Хорватия
Вилла 9 комнат
Задар, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
www.biliskov.com ID: 13470 Задар, Борик Отдельная вилла 600 м², полностью отремонтированна…
€1,40 млн
Вилла 7 комнат в Задар, Хорватия
Вилла 7 комнат
Задар, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13469 Задар, Дикло Отдельная вилла площадью 600м2, построенная в 200…
€1,25 млн
Вилла 4 спальни в Mirca, Хорватия
Вилла 4 спальни
Mirca, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
€1,50 млн
Вилла 7 спален в Vucevica, Хорватия
Вилла 7 спален
Vucevica, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 464 м²
€2,00 млн
Вилла 4 спальни в Vucevica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vucevica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 338 м²
€1,000,000
Вилла 5 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
€2,30 млн
Вилла 4 спальни в Imotski, Хорватия
Вилла 4 спальни
Imotski, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Добро пожаловать в Имотски, очаровательный город, расположенный рядом с горой Биокиово. Биок…
€880,000
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€689,000
Вилла 5 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
€890,000
Вилла 4 спальни в Ruska pravoslavna crkva, Хорватия
Вилла 4 спальни
Ruska pravoslavna crkva, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
€1,20 млн
Вилла 3 спальни в Bilice, Хорватия
Вилла 3 спальни
Bilice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 80 м²
Исследуйте город Шибеник на юге Адриатического побережья Хорватии, расположенный в центре ег…
€380,000
Вилла 3 спальни в Podbablje Gornje, Хорватия
Вилла 3 спальни
Podbablje Gornje, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Добро пожаловать в Макарску, сердце Макарской Ривьеры, одно из самых известных туристических…
€350,000
Вилла 4 спальни в Valtura, Хорватия
Вилла 4 спальни
Valtura, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 170 м²
Вы ищете потрясающую недвижимость в Пуле и ее окрестностях? Если вы любитель хорошего вина, …
€800,000
Вилла 4 спальни в Kastel Gomilica, Хорватия
Вилла 4 спальни
Kastel Gomilica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Вы охотитесь за мечтой о своем доме и не знаете, где ее посмотреть? Вы пришли в нужное место…
€600,000
Вилла 2 спальни в Dugi Rat, Хорватия
Вилла 2 спальни
Dugi Rat, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Сказки сбываются!-Проверьте эту уникальную деревенскую виллу в самом сердце Далмации! Это де…
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Пореч, Хорватия
Вилла 6 спален
Пореч, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
€737,000
Вилла 7 спален в Krnica, Хорватия
Вилла 7 спален
Krnica, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этот очаровательный небольшой городок Ракаль расположен на западном берегу залива Раша-Арсия…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни в Dramalj, Хорватия
Вилла 4 спальни
Dramalj, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Этот очаровательный город Цриквеница расположен в округе Приморье-Горски Котар, на вершине А…
€935,000
Вилла 18 спален в Prizna, Хорватия
Вилла 18 спален
Prizna, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 450 м²
€850,000
Вилла 3 спальни в Воднян, Хорватия
Вилла 3 спальни
Воднян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Прекрасный коттеджный дом в Водняне ждет своего нового владельца, чтобы испытать все преимущ…
€600,000
Вилла 7 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 510 м²
€1,50 млн
Вилла 4 спальни в Фажана, Хорватия
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Приглашаем вас насладиться лучшим из того, что могут предложить Пула и полуостров Истрия! Пу…
€650,000
Вилла 29 спален в Дубровник, Хорватия
Вилла 29 спален
Дубровник, Хорватия
Количество спален 29
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 950 м²
€2,70 млн
Вилла 3 спальни в Фажана, Хорватия
Вилла 3 спальни
Фажана, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Хорватии

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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