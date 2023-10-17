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Жилая
Хорватия
Виллы
Виллы в Хорватии
Умаг
13
Шибеник
13
Дубровник
10
Grad Korcula
9
Корчула
9
Grad Hvar
7
община Марчана
7
Grad Omis
6
Лабин
6
Лабин
6
Супетар
6
Opcina Kanfanar
5
Ровинь
5
Ровинь
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Opcina Primosten
4
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397 объектов найдено
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Вилла 8 спален
Zdrelac, Хорватия
11
4
566 м²
1
Beautifull house ont the island of Pašman, 300 m from the sand beach. Market,restaurants and…
€520,000
Рекомендовать
Вилла 15 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
15
15
1 050 м²
www.biliskov.com ID: 13621 Макарска, Велико Брдо Три роскошные отдельно стоящие виллы нов…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Veliko Brdo, Хорватия
5
5
350 м²
www.biliskov.com ID: 13622 Макарска, Велико Брдо Роскошная отдельно стоящая вилла новой п…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
5
4
255 м²
3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается прекрасная новая вилла, расположе…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат
Шибеник, Хорватия
7
6
1 000 м²
www.biliskov.com ID 13525-1 Шибеник – первый ряд от моря! Роскошная отдельная вилла площа…
€5,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4
6
470 м²
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 9 комнат
Задар, Хорватия
9
9
600 м²
www.biliskov.com ID: 13470 Задар, Борик Отдельная вилла 600 м², полностью отремонтированна…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат
Задар, Хорватия
7
7
600 м²
www.biliskov.com ID: 13469 Задар, Дикло Отдельная вилла площадью 600м2, построенная в 200…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Mirca, Хорватия
4
3
273 м²
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Vucevica, Хорватия
7
8
464 м²
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Vucevica, Хорватия
4
4
338 м²
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
5
5
320 м²
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Imotski, Хорватия
4
3
294 м²
Добро пожаловать в Имотски, очаровательный город, расположенный рядом с горой Биокиово. Биок…
€880,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
5
3
260 м²
€689,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
5
6
250 м²
€890,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ruska pravoslavna crkva, Хорватия
4
4
265 м²
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Bilice, Хорватия
3
11
80 м²
Исследуйте город Шибеник на юге Адриатического побережья Хорватии, расположенный в центре ег…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Podbablje Gornje, Хорватия
3
3
120 м²
Добро пожаловать в Макарску, сердце Макарской Ривьеры, одно из самых известных туристических…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Valtura, Хорватия
4
5
170 м²
Вы ищете потрясающую недвижимость в Пуле и ее окрестностях? Если вы любитель хорошего вина, …
€800,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kastel Gomilica, Хорватия
4
4
140 м²
Вы охотитесь за мечтой о своем доме и не знаете, где ее посмотреть? Вы пришли в нужное место…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Dugi Rat, Хорватия
2
2
100 м²
Сказки сбываются!-Проверьте эту уникальную деревенскую виллу в самом сердце Далмации! Это де…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Пореч, Хорватия
6
4
224 м²
€737,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Krnica, Хорватия
7
5
450 м²
Этот очаровательный небольшой городок Ракаль расположен на западном берегу залива Раша-Арсия…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Dramalj, Хорватия
4
4
140 м²
Этот очаровательный город Цриквеница расположен в округе Приморье-Горски Котар, на вершине А…
€935,000
Рекомендовать
Вилла 18 спален
Prizna, Хорватия
18
9
450 м²
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Воднян, Хорватия
3
3
180 м²
Прекрасный коттеджный дом в Водняне ждет своего нового владельца, чтобы испытать все преимущ…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
7
8
510 м²
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Фажана, Хорватия
4
4
294 м²
Приглашаем вас насладиться лучшим из того, что могут предложить Пула и полуостров Истрия! Пу…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 29 спален
Дубровник, Хорватия
29
20
950 м²
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Фажана, Хорватия
3
3
400 м²
€1,10 млн
Рекомендовать
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14
Параметры недвижимости в Хорватии
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