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Виллы в Opcina Kanfanar, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Putini, Хорватия
Вилла 4 спальни
Putini, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 385 м²
На западном побережье полуострова Истрия Ровинь является хорватским рыбацким портом. Историч…
€1,000,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Rovinjsko Selo, Хорватия
Вилла 3 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
В Истрии ( на прекрасном хорватском побережье ) мы продаем уникальную, великолепно спроектир…
€990,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Канфанар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 297 м2 на двух этажах с кондиционерами вместимо…
€838,125
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Канфанар, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Канфанар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 359 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 359 м2 на двух этажах с кондиционером вместимос…
€928,125
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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