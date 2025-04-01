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Виллы в Каштела, Хорватия

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7 объектов найдено
Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Совершенно новая, почти неиспользуемая вилла в районе Кастелы с бассейном, расположенная меж…
$872,511
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Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Уникальный выбор на первой линии моря! Красивая вилла с бассейном прямо у пляжа в Каштеле! П…
$1,96 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 464 м²
Удивительная недавно построенная вилла в Каштеле всего в 30 метрах от моря и набережной и в …
$2,18 млн
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Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Это одна из лучших вилл, которые мы видели в районе Спплит! Великолепная новая недвижимость …
$2,40 млн
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Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Эта солнечная вилла расположена в Каштел Лукшиче, примерно в 8 км от Сплита, всего в 200 мет…
$708,915
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Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Роскошная вилла, расположенная в тихом месте в Каштел-Нови, в окружении оливковых рощ, виног…
$1,20 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Каштела, Хорватия
Вилла
Каштела, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 180 м²
Со скидкой! Старая цена была 1 100 000 евро, новая цена 990 000 евро! В живописном месте Каш…
$1,08 млн
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