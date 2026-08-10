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Виллы в Opcina Kastelir Labinci, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Rojci, Хорватия
Вилла 5 комнат
Rojci, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
www.biliskov.com  ID: 13304 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
$1,44 млн
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Вилла 5 комнат в Rojci, Хорватия
Вилла 5 комнат
Rojci, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
www.biliskov.com  ID: 13305 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
$1,44 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Kastelir Labinci, Хорватия

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