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Виллы в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Frata, Хорватия
Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
www.biliskov.com  ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Kastelir, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Kastelir, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Эта совершенно новая, красивая вилла расположена в Кастелире, небольшом городке в 8 км от мо…
€430,000
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Параметры недвижимости в Opcina Kastelir - Labinci, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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