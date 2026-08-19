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Виллы в Корчуле, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла в Zrnovo, Хорватия
Вилла
Zrnovo, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже уникальную роскошную виллу на первой линии от моря, р…
$1,37 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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