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Виллы в Grad Korcula, Хорватия
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9 объектов найдено
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
7
4
2
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
€500,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Корчула, Хорватия
8
3
3
€500,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с видом на море, с видеонаблюдением, с парковка
Корчула, Хорватия
6
5
3
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
€1,60 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
13
5
3
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
€1,30 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Корчула, Хорватия
5
2
3
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
€2,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни с Spalni
Корчула, Хорватия
4
2
130 м²
Расположение: остров Корчула Прямой доступ к морю Вела Лука находится в 7 км Внутреннее прос…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален с Spalni
Корчула, Хорватия
5
4
367 м²
Расположение: остров Корчула Центр города: 10 км Внутреннее пространство: 367m2 Размер участ…
€3,80 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni
Корчула, Хорватия
4
3
319 м²
Расположение: остров Корчула. Внутреннее пространство: 319м2 Размер участка: 811m2 Спальни: …
€1,60 млн
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Вилла 7 спален с Spalni
Корчула, Хорватия
7
8
450 м²
Расположение: остров Коркула, Дубровник Аэропорт: 100 км Полы: 3 Каменный дом: белы…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в Grad Korcula, Хорватия
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