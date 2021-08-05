Турция в огне: как ситуация с пожарами отразилась на туристах и владельцах курортного жилья

Сильные пожары, вспыхнувшие вблизи с лучшими турецкими курортами, последние несколько дней активно освещаются мировыми СМИ. Для многих эта информация имеет более важное значение, чем новости с Олимпийский игр или данные об очередных заболевших коронавирусом. Прежде всего печальные события беспокоят потенциальных покупателей жилья в Турции и тех, у кого уже есть недвижимость на курортах этой страны.

Насколько серьезны масштабы бедствия?

На территории Турции леса горели и в прежние годы. Но если раньше стихийные бедствия разворачивались вдали от популярных туристических зон, то сейчас огонь подобрался к ним на опасно близкое расстояние. Самостоятельно бороться с пожаром невозможно, основная надежда возлагается на пожарных. Критическую ситуацию усугубляет еще и сильный ветер.

На борьбу с огнем турецкие власти бросили все имеющиеся силы: задействованы несколько десятков авиационных средств, свыше 830 наземных единиц техники для пожаротушения и больше 150 рабочих и строительных машин. Дополнительно привлечены армия, морской флот, жандармерия и тысячи пожарных работников.

Какие курорты пострадали

Наиболее известные курортные зоны, упоминающиеся в СМИ, — это Бодрум и Мармарис. В последнем на минувших выходных потребовалась эвакуация постояльцев из нескольких отелей, вблизи с которыми разбушевался огонь. В настоящее время туристы уже смогли вернуться в свои номера.

Значительные пожары еще с середины прошлой недели также полыхают в Манавгате. Этот курортный город расположен не на морском побережье, а в глубине страны между Антальей и Аланьей. Небольшое поселение прославилось прежде всего не роскошными гостиницами, а живописными водопадами, посмотреть которые приезжают туристы со всех уголков земли...

На территории Манавгата огонь бушевал по полной: пламя угрожало многим жилым кварталам, а расположенные вблизи поселки и вовсе сгорели дотла. Из разных источников поступают данные о четырех/пяти жертвах. Что касается крупных курортов — Антальи и Аланьи, то огонь, к счастью, до них не добрался.

Что произошло с собственностью

Поскольку смертоносные пожары разыгрались в десятках километров от моря, пострадали преимущественно дома турецких фермеров. В этих местах иностранцы редко приобретают недвижимость — как результат, их имущество осталось в сохранности. Впрочем, не стоит забывать, что и вдали от побережья у многих в Турции имеется свое жилье для отдыха...

Как защитить свою недвижимость на случай пожаров и нужно ли это делать?

Обезопасить личное жилье во время стихийных бедствий противопожарными способами невозможно. Пожалуй, самый надежный вариант — застраховать имеющуюся недвижимость. В то же время важно учесть, что приобретенный базовый полис обеспечит защиту только от землетрясений — в Турции они считаются наиболее опасным бедствием.

Если же владелец желает застраховать свое жилье по многим пунктам, то в этом случае необходимо прибегнуть к услугам частных страховых компаний. Стоимость базового полиса будет зависеть от площади дома/квартиры — цена на год составит несколько сотен лир.

К счастью, ситуация в Турции, судя по последним новостям, начала стабилизироваться. По состоянию на 3 августа, удалось потушить 117 лесных пожаров из 125. Никаких проблем не наблюдается на таких крупных курортах, как Кемер, Аланья, Бодрум, Анталья, Белек, Сид, Мармарис и Дидим.