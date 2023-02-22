Безналоговый рай. Страны с нулевыми или почти нулевыми налогами

В мире есть несколько стран, в которых не нужно (или почти не нужно) платить налоги. О налоговых убежищах, чьими льготами можно пользоваться, мы сегодня и расскажем.

Резонный вопрос: как такие страны выживают, если они не взимают налоги? У них попросту есть другие источники прибыли, которых хватает на покрытие нужных расходов. Такими источниками могут быть нефтедобыча, туризм, горнодобывающая промышленность и т.д.

Такие безналоговые страны идеально подходят для того, чтобы диверсифицировать свои доходы и оптимизировать свое налоговое бремя. Мы приведем примеры подобных tax-free стран и расскажем о нюансах, которые стоит учитывать.

Сразу же оговоримся, что стоит обращать внимание, есть ли у безналоговой страны и у страны вашего гражданства соглашение об избежании двойного налогообложения. Оно позволит платить налоги по льготной ставке или быть полностью от них освобожденным.

Также отметим, что мы будем перечислять страны с нулевыми или почти нулевым налогами, в которые есть возможность и смысл переезжать. Про страны с низкими налогами, но в которые переезжать опасно (как, к примеру, Западная Сахара и Сомали), мы упоминать не будем.

Страны с нулевыми налогами (или почти нулевыми)

В ОАЭ на данный момент не взимаются ни подоходный налог с физических лиц, ни подоходный налог с предприятий. Однако стоит отметить, что в стране существует корпоративный налог на нефтяные компании и иностранные банки.

Налоговым резидентом в ОАЭ является каждый иностранец, имеющий резидентскую визу.

Список стран, с которыми у ОАЭ заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (всего 92): Албания, Алжир, Армения, Австрия, Азербайджан, Андорра, Беларусь, Бенин, Белиз, Бангладеш, Бермудские острова, Барбадос, Босния и Герцеговина, Бельгия, Маврикий, Канада, Болгария, Китай, Чехия, Египет, Эстония, Эфиопия, Кипр, Финляндия, Фиджи, Грузия, Гамбия, Новая Гвинея, Германия, Греция, Гонконг, Италия, Индия, Ирландия, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Кения, Индонезия, Ливан, Люксембург, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Малайзия, Македония, Мальта, Монголия, Черногория, Марокко, Маврикий, Мавритания, Мозамбик, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Польша, Португалия, Палестина, Панама, Румыния, Россия, Сейшелы, Сингапур, Сенегал, Швейцария, Испания, Сербия, Словения, Словакия, Шри-Ланка, Южная Корея, Южная Африка, Судан, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Турция, Новая Зеландия, Украина, Узбекистан, Уругвай, Уганда, Венесуэла, Вьетнам, Йемен.

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов ОАЭ — $125,000 («квадрат» стоит примерно $2500); за пределами центра — $95,000 («квадрат» около $1900).

Аренда квартиры с одной спальней — $950-1500.

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Бермуды

На Бермудских островах ситуация такая: НДС — 0%, корпоративный налог для компаний представляет собой ежегодную комиссию на основе уровня уставного капитала; земельный налог рассчитывается, исходя из годовой арендной стоимости.

Список стран, с которыми у Бермудских островов заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (всего 4): Бахрейн, Катар, Сейшельские острова и Объединенные Арабские Эмираты.

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре — $440,000 («квадрат» стоит примерно $8,800); за пределами центра — $285,000 («квадрат» около $5,700).

Аренда квартиры с одной спальней — $2,200-3,300.

У граждан Багамских островов нет никаких налоговых обязательств по доходам, приросту капитала, наследству и подаркам. Вместо этого правительство этой страны использует НДС и гербовый сбор для покрытия своих расходов. Вот цифры:

НДС: O-12%.

Лицензия на ведение бизнеса — до 3% от оборота.

Гербовый сбор (налог на покупку недвижимости) составляет 1-10%, налог на недвижимость — 0,75-2%.

Между Багамскими островами и другими странами нет соглашений об избежании двойного налогообложения.

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Багамских островов — $100,000 («квадрат» стоит примерно $2000); за пределами центра — $70,000 («квадрат» стоит примерно $1400).

Аренда квартиры с одной спальней — около $1,000.

Монако тоже не взимает подоходный налог.

Корпоративные налоги составляют до 33%, но только для компаний, которые зарабатывают более 25% своего оборота за пределами Монако.

НДС: 20%

На недвижимость налогов нет.

Список стран, с которыми у Монако заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (всего 10): Франция, Мальта, Лихтенштейн, Гернси, Катар, Сейшелы, Люксембург, Мали, Маврикий, Сент-Китс и Невис. Также Монако заключило с различными странами соглашения об обмене налоговой информацией.

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Монако — $4,000,000 («квадрат» стоит примерно $80,000); за пределами центра — $2,750,000 («квадрат» стоит примерно $55,000).

Аренда квартиры с одной спальней — $3,700-6,100.

Каймановы острова

На Каймановых островах нет налогов на недвижимость, налогов на заработную плату, подоходных налогов и налогов на прирост капитала.

НДС: 0%

Гербовая пошлина при покупке недвижимости взимается в размере 7,5%.

Список стран, с которыми у Каймановых островов заключено соглашение об избежании двойного налогообложения: Соединенное Королевство, Новая Зеландия, Япония. Также Каймановы острова заключили с различными странами соглашения об обмене налоговой информацией.

Примечание. Соглашение об обмене налоговой информацией (TIEA) — это юридический документ, разрешающий обмен налоговой информацией по запросу между двумя конкретными государствами.

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре — $500,000 («квадрат» стоит примерно $10,000); за пределами центра — $300,000 («квадрат» стоит примерно $6,000).

Аренда квартиры с одной спальней — $1,900-2,700.

Бахрейн

В Бахрейне нет налогов на доходы, имущество или прирост капитала.

Подоходный налог актуален только для компаний работающих в газовом и нефтяном секторе.

Корпоративный налог для компаний: 46%.

НДС: 10%.

Гербовый сбор взимается в размере 2% от стоимости недвижимости (при передаче и/или регистрации).

Муниципальный налог в 10% взимается при сдаче в аренду коммерческой и жилой недвижимости иностранцам.

Список стран, с которыми у Бахрейна заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (всего 45): Австрия, Алжир, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бермудские острова, Болгария, Бруней, Великобритания, Венгрия, Грузия, Египет, Иордания, Иран, Ирландия, Йемен, Кипр, Китай, Ливан, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нидерланды, Остров Мэн, Пакистан, Португалия, Республика Корея, Сейшельские острова, Сингапур, Сирия, Судан, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Франция, Чехия, Швейцария, Шри-Ланка, Эстония.

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Бахрейна — $85,000 («квадрат» стоит примерно $1700); за пределами центра — $75,000 («квадрат» стоит примерно $1500).

Аренда квартиры с одной спальней — $700-900.

Панама

В Панаме отсутствует подоходный, корпоративный налог, налог на имущество и на прирост капитала. Но если компании будут участвовать в местном бизнесе, то налоги платить придется.

Список стран, с которыми у Панамы заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (всего 17): Барбадос, Чешская Республика, Франция, Ирландия, Израиль, Италия, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Португалия, Катар, Сингапур, Испания, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Вьетнам.

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в центре городов Панамы — $90,000 («квадрат» стоит примерно $1800); за пределами центра — $60,000 («квадрат» стоит примерно $1200).

Аренда квартиры с одной спальней — $500-800.

Доминика

В Доминике нет налога на иностранный доход, а также корпоративных, имущественных или удерживаемых налогов. Кроме того, в этой стране нет налога на подарки, наследство и доход, полученный за границей.

Но. Инвесторы платят налоги в Доминике, если они получают доход именно в этой стране, открывают там компанию, покупают недвижимость или становятся ее налоговыми резидентами. Основным налогом является подоходный налог в размере до 35% для физических лиц и 25% для компаний. Юридические лица также платят НДС по ставке от 10 до 15%.

Примечание. Человек получает статус налогового резидента только в том случае, если он проживает в стране не менее 183 дней в году.

Соглашение об избежании двойного налогообложения у Доминики заключено со странами КАРИКОМ (Карибского сообщества): Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гренада, Гайана, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины.

Аренда квартиры с одной спальней — около $350.

Антигуа и Барбуда

В Антигуа и Барбуда физические лица освобождаются от уплаты подоходного налога, а также налогов на богатство, прирост капитала и наследство.

Юридические лица, являющиеся налоговыми резидентами страны, не платят налоги на дивиденды, проценты и роялти. Нет налогов на прирост капитала, богатство и наследство.

Однако для юрлиц установлен корпоративный налог, или налог на прибыль компании, если они зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Антигуа и Барбуде. Ставка установлена в размере 25% от дохода компании. Компании-нерезиденты платят этот налог только на прибыль, полученную на территории Антигуа и Барбуды.

Причем, если компании зарегистрированы как IBC (международные бизнес-компании), они освобождаются от уплаты налогов в течение 50 лет.

Гербовый сбор в стране составляет 2.5%.

Налог на недвижимость для владельцев — 0,1% до 0,5%.

Соглашений об избежании двойного налогообложения у Антигуа и Барбуды с большинством государств мира нет, но есть соглашения об обмене налоговой информацией с этими странами Карибского бассейна: Ангилья, Аруба, Багамы, Барбадос, Каймановы острова, Кюрасао, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Синт-Мартен, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова.

Аренда квартиры с одной спальней — около $700-1000.

Вануату

В Вануату нет налогов на личный доход, наследство, прирост капитала и вывоз капитала для физических лиц. Компании же могут быть освобождены от корпоративных и других налогов на 20 лет, уплачивая лишь ежегодный взнос (начиная от 300 долларов).

НДС в Вануату составляет 12,5%.

Гербовый сбор — 5%.

Сбор за регистрацию недвижимости — 2%.

Соглашений об избежании двойного налогообложения у Вануату с большинством государств мира нет, но есть соглашения об обмене налоговой информацией с некоторыми странами: Австралия, Франция, Швеция, Дания, Южная Корея, Гренада, Новая Зеландия, Исландия, Фарерские острова, Норвегия, Финляндия, Ирландия, Сан-Марино.

Средняя стоимость квартиры с одной спальней (50 кв.м) в Вануату — $40,000.

Аренда квартиры с одной спальней — около $1000.

Сент-Китс и Невис

Резиденты Сент-Китс и Невис не облагаются налогами на доходы, дивиденды, роялти и проценты.

Корпоративный налог для компаний составляет 33%.

НДС — от 10 до 15%.

Владение недвижимостью облагается налогом в размере от 0,2 до 0,3%.

Страны, с которыми у Сент-Китс и Невиса заключено соглашение об избежании двойного налогообложения: Монако, Сан-Марино и некоторые страны Карибского бассейна.

Аренда квартиры с одной спальней — около $600-800.