Где в канун Нового года принято устраивать кулачный бой, а где съедать 12 виноградин? Жители каких стран бросают тарелки в двери друзей, а кто в Новый год ночует на кладбищах? О традициях Нового года по всему миру (порой удивительных и чудных) — читайте в нашем материале.

В большинстве стран новогодние праздники начинаются 31 декабря, но некоторые отмечают его и в другое время. Наш материал поможет вам узнать больше о новогодних традициях в разных странах мира и, возможно, взять какие-то из обычаев себе на заметку и встретить Новый год действительно по-новому.

Как и когда появилась традиция отмечать Новый Год?

Первыми Новый год начали праздновать жители Древнего Вавилона — случилось это 4000 лет назад. Тогда первый день нового года был первым новолунием после дня весеннего равноденствия. Праздник длился 11 дней, на протяжении каждого из которых проводились разные ритуалы.

В 46 г. до н.э. римский император Юлий Цезарь ввел юлианский календарь и установил 1 января как первый день года. Римляне праздновали новый год, принося жертвы, обмениваясь подарками, украшая свои дома лавровыми ветвями.

Христианские лидеры в средневековой Европе временно заменили 1 января днями, имеющими более религиозное значение, включая 25 декабря (рождение Иисуса) и 25 марта (праздник Благовещения).

Однако в 1582 году Папа Григорий XIII восстановил 1 января как день Нового года — именно тогда был установлен григорианский календарь, который сегодня используется большинством стран.

Как празднуют Новый год в современном мире?

США

Главная новогодняя традиция в США — это падение шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке, которое начинается за минуту до полуночи. Миллионы американцев ежегодно собираются на улицах Таймс-сквер, или же следят за зрелищем по телевидению.

Зародился этот обычай в 1907 году — таким образом владелец газеты «Нью-Йорк Таймс» Адольф Охс решил привлечь внимание к новой штаб-квартире газеты. С тех пор, это стало ежегодным ритуалом в канун Нового года в США.

Нынешний шар освещается 32,256 светодиодами и может отображать палитру из более чем 16 миллионов ярких цветов и миллиарды узоров, что создает эффект калейдоскопа.

Среди других традиций, которых придерживаются многие американцы: пение «Auld Lang Syne» в честь Нового года и поедание черноглазого гороха на удачу.

Испания

31 декабря в Испании посвящен бегу в честь святого Сильвестра, день памяти которого приходится на канун Нового года. В этот день по всей стране проводится более 200 таких 10-километровых забегов.

Когда же наступает полночь, в Испании принято съедать 12 виноградин — по одной при каждом ударе часов в канун Нового года. Каждая виноградинка символизирует удачу в течение каждого месяца в наступающем году. В больших городах люди собираются на главных площадях, чтобы вместе съесть свой виноград и раздать бутылки кавы (местное игристое вино). Кстати, в этот период в местных супермаркетах продаются мелкие ягоды винограда без косточек в упаковках по 12 штук.

Около часа ночи начинаются вечеринки. Частные вечеринки в Испании называются «котильоны» — билеты на них нужно приобретать заранее.

Первый рассвет нового года испанцы традиционно встречают с горячим шоколадом и чуррос.

Франция

Канун Нового года (известный как reveillon) отведен во Франции для празднования с друзьями (с семьей французы обычно празднуют Рождество). Многие едут на праздники в Париж, чтобы посмотреть обратный отсчет до Нового года на Елисейских полях.

Начиная с конца ноября, все во Франции напоминает вам о покупке шампанского на Новый год. Что касается самой еды, то главный ингредиент новогодних праздников во Франции — это морепродукты. Помимо традиционных устриц, фаворитами являются омары, лангустины и морские гребешки.

Бразилия

В Бразилии люди обычно ходят на пляж, поскольку там в это время лето. Сразу после полуночи нужно перепрыгнуть через семь волн в океане, загадав при этом семь желаний. Эта традиция связана с почитанием богини воды — Йеманжи.

В Бразилии (а еще в Эквадоре, Боливии и Венесуэле), считается важным надеть специальное нижнее белье в канун Нового года. Самые популярные цвета — красный, который, как считается, приносит любовь в Новом году, и желтый (чтобы было побольше денег).

А еще в Бразилии едят определенные продукты, чтобы привлечь удачу в наступающем году. Семь — счастливое число в канун Нового года, поэтому семь зерен граната съедают, чтобы кошелек был полным, а семь виноградин обеспечивают изобилие во всех сферах жизни.

Эквадор

В Эквадоре Новый год — это время, когда забываются неудачи и обиды предыдущего года. В честь этого в стране создают чучела (вьехо) абсолютно разных персонажей (от героев популярных мультфильмов, до реальных политических деятелей). Затем вьехо заполняют фейерверками и сжигают на улицах.

Турция

Как только колокол пробьет полночь, в Турции принято посыпать порог дома солью. Считается, что это приносит мир и удачу в дом или бизнес.

Финляндия

В Финляндии есть традиция, которая помогает предсказать, каков будет предстоящий год. Делается это так: в емкость с водой заливают расплавленное олово, а после того, как металл затвердевает и принимает какую-то форму, финны интерпретируют, что она может означать. К примеру, сердце или кольцо означают свадьбу, корабль предвещает путешествие и т.д.

Германия

Уникальный новогодний ритуал в Германии и других немецкоязычных регионах, начиная с 1970-х — просмотр фильма «Ужин на одного», черно-белой британской комедии, снятой в Германии в 1963 году.

Еще одна немецкая традиция — часть еды, съеденной в канун Нового года, немцы оставляют на тарелках до полуночи, чтобы наступающий год был обилен и холодильники всегда полными.

Япония

Накануне Нового года в Японии принято делать генеральную уборку, чтобы очистить пространство от ненужных вещей. Название этой традиции — Сусухарай.

Также 31 декабря японцы едят тосикоси соба, блюдо из гречневой лапши. Его употребление символизирует буквальное расставание со старым годом. А в начале января в Японии принято готовить и есть рисовые лепешки моти.

Еще один ритуал, который проводится в Японии в канун Нового года, называется Джоя но Канэ. Во время его проведения буддийские храмы по всей стране звонят в колокола храма 108 раз. Число 108 в буддизме представляет 108 человеческих страстей, которые, как считается, являются причиной всех страданий. С каждым толчком колокола люди как бы очищаются от этих 108 грехов.

Многие японцы в Новый год меняют свою обычную одежду на традиционное кимоно, и затем посещают святилища или храмы.

Крайне важен в японской культуре первый Восход года. Многие люди специально едут в места с хорошим обзором, чтобы увидеть первые солнечные лучи уже Нового года.

Филиппины

На Новый год на Филиппинах в моде все круглое, так как круглая форма символизирует деньги. Люди едят круглую пищу, носят одежду в горошек и набивают карманы монетами.

Среди других филиппинских традиций — поощрение детей высоко прыгать в полночь, чтобы помочь им вырасти; а чтобы укрепить семейные узы, в стране едят клейкий рис.

Румыния

В Румынии есть несколько основных традиций празднования Нового года. Во-первых, утром нового года дети стучатся в двери соседей и читают стихотворение Plugusorul, которое должно принести здоровье и удачу в семью. Затем во второй половине дня праздник превращается в нечто вроде уличной вечеринки, на которой наряженные в специальные костюмы люди исполняют танцы животных.

Перу

Традиция коренных народов Перу называется «Таканакуй», что на языке кечуа означает «бить друг друга». Ежегодный фестиваль обычно проводится 25 декабря и включает в себя танцы и драки. Считается, что эта традиция призвана разрешить споры, чтобы все могли начать Новый год с чистого листа.

Греция

В канун Нового года греки обычно разбивают гранат о дверь своего дома — считается, что количество рассыпанных гранатовых зерен напрямую связано с количеством грядущей удачи. Дело в том, что в современной Греции гранат ассоциируется с удачей, так как в древнегреческой мифологии этот плод символизирует плодородие, жизнь и изобилие.

После церковной службы в Новый год в Греции существует традиция вывешивать лук за дверью. Считается, что лук символизирует плодородие и рост (благодаря своей способности прорастать самостоятельно).

Нидерланды

Одна из голландских традиций в канун Нового года (31 декабря) — стрельба из карбида. Голландские фермеры наполняют свои старые бидоны из-под молока карбидом и водой и делают самодельные пушки. Этот обычай зародился после Второй мировой войны.

Еще один факт: утром нового года тысячи местных жителей раздеваются до нижнего белья и бегут в замерзшее Северное море, озера или каналы.

Шотландия

Новый год в Шотландии (и в некоторых других частях Соединенного Королевства) включает в себя суеверие под названием «Первая нога». Согласно ему, удача приходит, если первым ступившим в дом 1 января будет высокий темноволосый мужчина (особенно если он принесет в подарок еду или уголь — это гарантирует достаток в еде и тепле).

Также шотландцы проводят церемонии у костра, когда люди маршируют, размахивая гигантскими огненными шарами на шестах. Предположительно, эти шесты символизируют солнце, и помогают очистить наступающий год.

Чили

Некоторые семьи в Чили предпочитают зажигать свечи и ночевать на кладбищах своих близких. Местные жители верят, что души ушедших друзей и родственников приходят погулять в ночь на Новый год.

Колумбия

В канун Нового года в колумбийских семьях существует традиция, называемая agüero, — они кладут три картофелины под кровать каждого члена семьи: одну очищенную, одну нет, а последнюю — только частично. В полночь каждый человек с закрытыми глазами хватает одну из них и, в зависимости от выбранной картофелины, может рассчитывать либо на удачу, либо на финансовые трудности, либо на сочетание того и другого.

Также во время празднования Нового года колумбийцы часто проносят пустой чемодан по кварталу. Эта традиция должна обеспечить множество путешествий в наступающем году.

Ирландия

Чтобы отогнать злых духов, семьи в Ирландии стучат буханками рождественского хлеба по стенам и дверям во всем доме.

Кроме того, в Ирландии принято, чтобы незамужние девушки в новогоднюю ночь спали с омелой под подушкой. Как верят местные жители, сон с этим растением помогает женщинам найти своих будущих мужей.

Швейцария

Швейцарцы роняют на пол каплю сливок, которые, как считается, приносят удачу и богатство в наступающем году.

Дания

В Дании в полночь люди в унисон вскакивают со стульев, что символизирует прыжок вперед в новый год.

У датчан есть еще одна необычная традиция: в канун Нового года в стране принято бросать тарелки в двери друзей. Традиция гласит, что чем больше разбитой посуды вы соберете у себя на пороге, тем лучше.

Какие страны придерживаются другого новогоднего расписания?

Таиланд

Традиционный Новый год в Таиланде проходит с 13 по 15 апреля. В это время по всей стране празднуется одно из самых важных событий в буддийском календаре — Сонгкран. Сонгкран проходит в самое жаркое время года в Таиланде, и его отмечают, обливая других водой (которая символизирует очищение от невезения). Также эта церемония включает в себя омовение статуй Будды и рук старейшин, чтобы они вступили в новый год духовно чистыми.

Китай и страны Восточной Азии

В Китае и других азиатских странах (включая Индонезию и Вьетнам) празднуют Лунный Новый год , также известный как Праздник весны. Дата лунного Нового года меняется каждый год. Первый день нового года всегда приходится на новолуние между 21 января и 20 февраля, согласно китайскому лунному календарю. Лунный Новый год длится 15 дней — с кануна первого дня лунного Нового года до Фестиваля фонарей.

Израиль и еврейские диаспоры

Евреи всего мира празднуют наступление нового года в сентябре или октябре во время Рош Ха-Шана. Это время ликования, самоанализа и празднования завершения очередного года. Отмечают этот праздник 2 дня в синагоге под звуки звуки шофара, или бараньего рога; едят в эти дни такие продукты, как финики, лук-порей, свекла и гранаты.

Иран и страны Центральной Азии

Навруз (в переводе с фарси означает «новый день») — первый месяц иранского солнечного календаря, который начинается в день весеннего равноденствия и отмечается примерно 21 марта каждого года по григорианскому календарю. Этот праздник празднуется уже 4 000 лет.

Навруз, известный как иранский или персидский Новый год, также широко отмечается в странах Центральной Азии. В этот период в знак преодоления печали читаются стихи, разжигаются костры и исполняется народная музыка.

Эфиопия

Новый год в Эфиопии называется Энкутаташ («День подношения драгоценностей») и отмечается 11 сентября по григорианскому календарю. Считается, что этот праздник появился около 3 000 лет назад, когда царица Савская возвращалась домой после путешествия. Празднование Энкутаташа длится около недели. Обычно этот праздник знаменует конец сезона дождей в Эфиопии.

Индия

Индуистский лунный праздник Дивали — это пятидневный фестиваль света, посвященный началу новой жизни. Этот праздник огней отмечают миллионы сикхов, индусов и джайнов по всему миру.

Даты проведения Дивали ежегодно меняются в зависимости от индуистского календаря — обычно он приходится на период с середины октября до середины ноября и проходит в амавасью (новолуние), самую темную ночь в индуистском календаре. В этот период люди убирают и украшают свои дома, чтобы приветствовать Лакшми, богиню богатства — приветствуют ее с помощью цветного песка, рисовой пасты и цветов.

Что можно подарить на Новый год?

Конечно, это зависит от того, для кого вы покупаете подарок и каковы интересы этих людей. Вот несколько универсальных идей:

Для домоседов: уютное одеяло, подписка на стриминговый сервис, подарочный сертификат в любимый книжный магазин.

уютное одеяло, подписка на стриминговый сервис, подарочный сертификат в любимый книжный магазин. Для гурманов: корзина с изысканными продуктами, кулинарный мастер-класс или подарочный сертификат на поход в хороший ресторан.

корзина с изысканными продуктами, кулинарный мастер-класс или подарочный сертификат на поход в хороший ресторан. Для технарей: новый гаджет, подарочный сертификат в магазин электроники.

новый гаджет, подарочный сертификат в магазин электроники. Для любителей активного отдыха: новое снаряжение, подарочный сертификат в спортивный магазин.

Что подарить девушке на Новый год

Несколько идей:

Украшения.

Спа-день или сеанс массажа.

Подарочный сертификат в магазин одежды или косметики.

Что подарить парню на Новый год

Несколько идей:

Новый гаджет.

Подарочный сертификат в его любимый магазин.

Бутылка любимого алкоголя.

Билеты на концерт или на спортивное мероприятие.

Что подарить детям на Новый год

Несколько идей: