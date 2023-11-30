Где в канун Нового года принято устраивать кулачный бой, а где съедать 12 виноградин? Жители каких стран бросают тарелки в двери друзей, а кто в Новый год ночует на кладбищах? О традициях Нового года по всему миру (порой удивительных и чудных) — читайте в нашем материале.

В большинстве стран новогодние праздники начинаются 31 декабря, но некоторые отмечают его и в другое время. Наш материал поможет вам узнать больше о новогодних традициях в разных странах мира и, возможно, взять какие-то из обычаев себе на заметку и встретить Новый год действительно по-новому.

Содержание:

  1. Как и когда появилась традиция отмечать Новый Год?
  2. Как празднуют Новый год в современном мире?
    1. США
    2. Испания
    3. Франция
    4. Бразилия
    5. Эквадор
    6. Турция
    7. Финляндия
    8. Германия
    9. Япония
    10. Филиппины
    11. Румыния
    12. Перу
    13. Греция
    14. Нидерланды
    15. Шотландия
    16. Чили
    17. Колумбия
    18. Ирландия
    19. Швейцария
    20. Дания
  3. Какие страны придерживаются другого новогоднего расписания?
    1. Таиланд
    2. Китай и страны Восточной Азии
    3. Израиль и еврейские диаспоры
    4. Иран и страны Центральной Азии
    5. Эфиопия
    6. Индия
  4. Что можно подарить на Новый год?
    1. Что подарить девушке на Новый год
    2. Что подарить парню на Новый год
    3. Что подарить детям на Новый год

Как и когда появилась традиция отмечать Новый Год?

Первыми Новый год начали праздновать жители Древнего Вавилона — случилось это 4000 лет назад. Тогда первый день нового года был первым новолунием после дня весеннего равноденствия. Праздник длился 11 дней, на протяжении каждого из которых проводились разные ритуалы. 

В 46 г. до н.э. римский император Юлий Цезарь ввел юлианский календарь и установил 1 января как первый день года. Римляне праздновали новый год, принося жертвы, обмениваясь подарками, украшая свои дома лавровыми ветвями. 

Христианские лидеры в средневековой Европе временно заменили 1 января днями, имеющими более религиозное значение, включая 25 декабря (рождение Иисуса) и 25 марта (праздник Благовещения). 

Однако в 1582 году Папа Григорий XIII восстановил 1 января как день Нового года — именно тогда был установлен григорианский календарь, который сегодня используется большинством стран. 

Как празднуют Новый год в современном мире?

США

Главная новогодняя традиция в США — это падение шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке, которое начинается за минуту до полуночи. Миллионы американцев ежегодно собираются на улицах Таймс-сквер, или же следят за зрелищем по телевидению. 

Зародился этот обычай в 1907 году — таким образом владелец газеты «Нью-Йорк Таймс» Адольф Охс решил привлечь внимание к новой штаб-квартире газеты. С тех пор, это стало ежегодным ритуалом в канун Нового года в США. 

Нынешний шар освещается 32,256 светодиодами и может отображать палитру из более чем 16 миллионов ярких цветов и миллиарды узоров, что создает эффект калейдоскопа. 

Среди других традиций, которых придерживаются многие американцы: пение «Auld Lang Syne» в честь Нового года и поедание черноглазого гороха на удачу.

Испания

31 декабря в Испании посвящен бегу в честь святого Сильвестра, день памяти которого приходится на канун Нового года. В этот день по всей стране проводится более 200 таких 10-километровых забегов.

Когда же наступает полночь, в Испании принято съедать 12 виноградин — по одной при каждом ударе часов в канун Нового года. Каждая виноградинка символизирует удачу в течение каждого месяца в наступающем году. В больших городах люди собираются на главных площадях, чтобы вместе съесть свой виноград и раздать бутылки кавы (местное игристое вино). Кстати, в этот период в местных супермаркетах продаются мелкие ягоды винограда без косточек в упаковках по 12 штук.

Около часа ночи начинаются вечеринки. Частные вечеринки в Испании называются «котильоны» — билеты на них нужно приобретать заранее. 

Первый рассвет нового года испанцы традиционно встречают с горячим шоколадом и чуррос. 

Франция

Канун Нового года (известный как reveillon) отведен во Франции для празднования с друзьями (с семьей французы обычно празднуют Рождество). Многие едут на праздники в Париж, чтобы посмотреть обратный отсчет до Нового года на Елисейских полях. 

Начиная с конца ноября, все во Франции напоминает вам о покупке шампанского на Новый год. Что касается самой еды, то главный ингредиент новогодних праздников во Франции — это морепродукты. Помимо традиционных устриц, фаворитами являются омары, лангустины и морские гребешки. 

Бразилия

В Бразилии люди обычно ходят на пляж, поскольку там в это время лето. Сразу после полуночи нужно перепрыгнуть через семь волн в океане, загадав при этом семь желаний. Эта традиция связана с почитанием богини воды — Йеманжи. 

В Бразилии (а еще в Эквадоре, Боливии и Венесуэле), считается важным надеть специальное нижнее белье в канун Нового года. Самые популярные цвета — красный, который, как считается, приносит любовь в Новом году, и желтый (чтобы было побольше денег).

А еще в Бразилии едят определенные продукты, чтобы привлечь удачу в наступающем году. Семь — счастливое число в канун Нового года, поэтому семь зерен граната съедают, чтобы кошелек был полным, а семь виноградин обеспечивают изобилие во всех сферах жизни. 

Эквадор

В Эквадоре Новый год — это время, когда забываются неудачи и обиды предыдущего года. В честь этого в стране создают чучела (вьехо) абсолютно разных персонажей (от героев популярных мультфильмов, до реальных политических деятелей). Затем вьехо заполняют фейерверками и сжигают на улицах. 

Турция

Как только колокол пробьет полночь, в Турции принято посыпать порог дома солью. Считается, что это приносит мир и удачу в дом или бизнес. 

Финляндия

В Финляндии есть традиция, которая помогает предсказать, каков будет предстоящий год. Делается это так: в емкость с водой заливают расплавленное олово, а после того, как металл затвердевает и принимает какую-то форму, финны интерпретируют, что она может означать. К примеру, сердце или кольцо означают свадьбу, корабль предвещает путешествие и т.д.

Германия

Уникальный новогодний ритуал в Германии и других немецкоязычных регионах, начиная с 1970-х — просмотр фильма «Ужин на одного», черно-белой британской комедии, снятой в Германии в 1963 году. 

Еще одна немецкая традиция — часть еды, съеденной в канун Нового года, немцы оставляют на тарелках до полуночи, чтобы наступающий год был обилен и холодильники всегда полными. 

Япония

Накануне Нового года в Японии принято делать генеральную уборку, чтобы очистить пространство от ненужных вещей. Название этой традиции — Сусухарай. 

Также 31 декабря японцы едят тосикоси соба, блюдо из гречневой лапши. Его употребление символизирует буквальное расставание со старым годом. А в начале января в Японии принято готовить и есть рисовые лепешки моти.

Еще один ритуал, который проводится в Японии в канун Нового года, называется Джоя но Канэ. Во время его проведения буддийские храмы по всей стране звонят в колокола храма 108 раз. Число 108 в буддизме представляет 108 человеческих страстей, которые, как считается, являются причиной всех страданий. С каждым толчком колокола люди как бы очищаются от этих 108 грехов. 

Многие японцы в Новый год меняют свою обычную одежду на традиционное кимоно, и затем посещают святилища или храмы.

Крайне важен в японской культуре первый Восход года. Многие люди специально едут в места с хорошим обзором, чтобы увидеть первые солнечные лучи уже Нового года. 

Филиппины

На Новый год на Филиппинах в моде все круглое, так как круглая форма символизирует деньги. Люди едят круглую пищу, носят одежду в горошек и набивают карманы монетами. 

Среди других филиппинских традиций — поощрение детей высоко прыгать в полночь, чтобы помочь им вырасти; а чтобы укрепить семейные узы, в стране едят клейкий рис. 

Румыния

В Румынии есть несколько основных традиций празднования Нового года. Во-первых, утром нового года дети стучатся в двери соседей и читают стихотворение Plugusorul, которое должно принести здоровье и удачу в семью. Затем во второй половине дня праздник превращается в нечто вроде уличной вечеринки, на которой наряженные в специальные костюмы люди исполняют танцы животных. 

Перу

Традиция коренных народов Перу называется «Таканакуй», что на языке кечуа означает «бить друг друга». Ежегодный фестиваль обычно проводится 25 декабря и включает в себя танцы и драки. Считается, что эта традиция призвана разрешить споры, чтобы все могли начать Новый год с чистого листа.

Греция

В канун Нового года греки обычно разбивают гранат о дверь своего дома — считается, что количество рассыпанных гранатовых зерен напрямую связано с количеством грядущей удачи. Дело в том, что в современной Греции гранат ассоциируется с удачей, так как в древнегреческой мифологии этот плод символизирует плодородие, жизнь и изобилие.

После церковной службы в Новый год в Греции существует традиция вывешивать лук за дверью. Считается, что лук символизирует плодородие и рост (благодаря своей способности прорастать самостоятельно).

Нидерланды

Одна из голландских традиций в канун Нового года (31 декабря) — стрельба из карбида. Голландские фермеры наполняют свои старые бидоны из-под молока карбидом и водой и делают самодельные пушки. Этот обычай зародился после Второй мировой войны.

Еще один факт: утром нового года тысячи местных жителей раздеваются до нижнего белья и бегут в замерзшее Северное море, озера или каналы. 

Шотландия

Новый год в Шотландии (и в некоторых других частях Соединенного Королевства) включает в себя суеверие под названием «Первая нога». Согласно ему, удача приходит, если первым ступившим в дом 1 января будет высокий темноволосый мужчина (особенно если он принесет в подарок еду или уголь — это гарантирует достаток в еде и тепле).

Также шотландцы проводят церемонии у костра, когда люди маршируют, размахивая гигантскими огненными шарами на шестах. Предположительно, эти шесты символизируют солнце, и помогают очистить наступающий год. 

Чили

Некоторые семьи в Чили предпочитают зажигать свечи и ночевать на кладбищах своих близких. Местные жители верят, что души ушедших друзей и родственников приходят погулять в ночь на Новый год.

Колумбия

В канун Нового года в колумбийских семьях существует традиция, называемая agüero, — они кладут три картофелины под кровать каждого члена семьи: одну очищенную, одну нет, а последнюю — только частично. В полночь каждый человек с закрытыми глазами хватает одну из них и, в зависимости от выбранной картофелины, может рассчитывать либо на удачу, либо на финансовые трудности, либо на сочетание того и другого.

Также во время празднования Нового года колумбийцы часто проносят пустой чемодан по кварталу. Эта традиция должна обеспечить множество путешествий в наступающем году.

Ирландия

Чтобы отогнать злых духов, семьи в Ирландии стучат буханками рождественского хлеба по стенам и дверям во всем доме. 

Кроме того, в Ирландии принято, чтобы незамужние девушки в новогоднюю ночь спали с омелой под подушкой. Как верят местные жители, сон с этим растением помогает женщинам найти своих будущих мужей.

Швейцария

Швейцарцы роняют на пол каплю сливок, которые, как считается, приносят удачу и богатство в наступающем году.

Дания

В Дании в полночь люди в унисон вскакивают со стульев, что символизирует прыжок вперед в новый год.

У датчан есть еще одна необычная традиция: в канун Нового года в стране принято бросать тарелки в двери друзей. Традиция гласит, что чем больше разбитой посуды вы соберете у себя на пороге, тем лучше.

Какие страны придерживаются другого новогоднего расписания?

Таиланд

Традиционный Новый год в Таиланде проходит с 13 по 15 апреля. В это время по всей стране празднуется одно из самых важных событий в буддийском календаре — Сонгкран. Сонгкран проходит в самое жаркое время года в Таиланде, и его отмечают, обливая других водой (которая символизирует очищение от невезения). Также эта церемония включает в себя омовение статуй Будды и рук старейшин, чтобы они вступили в новый год духовно чистыми. 

Китай и страны Восточной Азии

В Китае и других азиатских странах (включая Индонезию и Вьетнам) празднуют Лунный Новый год, также известный как Праздник весны. Дата лунного Нового года меняется каждый год. Первый день нового года всегда приходится на новолуние между 21 января и 20 февраля, согласно китайскому лунному календарю. Лунный Новый год длится 15 дней — с кануна первого дня лунного Нового года до Фестиваля фонарей. 

Израиль и еврейские диаспоры

Евреи всего мира празднуют наступление нового года в сентябре или октябре во время Рош Ха-Шана. Это время ликования, самоанализа и празднования завершения очередного года. Отмечают этот праздник 2 дня в синагоге под звуки звуки шофара, или бараньего рога; едят в эти дни такие продукты, как финики, лук-порей, свекла и гранаты.

Иран и страны Центральной Азии

Навруз (в переводе с фарси означает «новый день») — первый месяц иранского солнечного календаря, который начинается в день весеннего равноденствия и отмечается примерно 21 марта каждого года по григорианскому календарю. Этот праздник празднуется уже 4 000 лет.

Навруз, известный как иранский или персидский Новый год, также широко отмечается в странах Центральной Азии. В этот период в знак преодоления печали читаются стихи, разжигаются костры и исполняется народная музыка.

Эфиопия

Новый год в Эфиопии называется Энкутаташ («День подношения драгоценностей») и отмечается 11 сентября по григорианскому календарю. Считается, что этот праздник появился около 3 000 лет назад, когда царица Савская возвращалась домой после путешествия. Празднование Энкутаташа длится около недели. Обычно этот праздник знаменует конец сезона дождей в Эфиопии.

Индия

Индуистский лунный праздник Дивали — это пятидневный фестиваль света, посвященный началу новой жизни. Этот праздник огней отмечают миллионы сикхов, индусов и джайнов по всему миру.

Даты проведения Дивали ежегодно меняются в зависимости от индуистского календаря — обычно он приходится на период с середины октября до середины ноября и проходит в амавасью (новолуние), самую темную ночь в индуистском календаре. В этот период люди убирают и украшают свои дома, чтобы приветствовать Лакшми, богиню богатства — приветствуют ее с помощью цветного песка, рисовой пасты и цветов.

Что можно подарить на Новый год?

Конечно, это зависит от того, для кого вы покупаете подарок и каковы интересы этих людей. Вот несколько универсальных идей: 

  • Для домоседов: уютное одеяло, подписка на стриминговый сервис, подарочный сертификат в любимый книжный магазин.
  • Для гурманов: корзина с изысканными продуктами, кулинарный мастер-класс или подарочный сертификат на поход в хороший ресторан. 
  • Для технарей: новый гаджет, подарочный сертификат в магазин электроники. 
  • Для любителей активного отдыха: новое снаряжение, подарочный сертификат в спортивный магазин. 

Что подарить девушке на Новый год

Несколько идей: 

  • Украшения.
  • Спа-день или сеанс массажа.
  • Подарочный сертификат в магазин одежды или косметики. 

Что подарить парню на Новый год

Несколько идей: 

  • Новый гаджет.
  • Подарочный сертификат в его любимый магазин.
  • Бутылка любимого алкоголя.
  • Билеты на концерт или на спортивное мероприятие. 

Что подарить детям на Новый год

Несколько идей: 

  • Новую игрушку
  • Книги с красочными картинками.
  • Товары для творчества: мелки, маркеры, краски и пластилин.
  • Кигуруми.
  • Поход в детский музей.