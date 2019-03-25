Беларусь и Испания сильно отличаются: как внешне отличается жгучая испанка Пенелопа Крус от символа белоруской красоты Анжелики Агурбаш. В наших двух странах разное все: люди, традиции, еда, земля, история. И свести нас к единому знаменателю совершенно невозможно, да и не нужно. Ради планетарного разнообразия. Тем более, многие белорусы очень трепетно относятся к Испании, а некоторые даже хотят там жить и заглядываются на возможности купить недвижимость, что значительно может облегчить достижение этой мечты.

В феврале 2019 года сотрудники портала Realting.com Елена Потапович и Анастасия Пайтра по любезному приглашению Ольги Виберг, главы Восточноевропейского департамента агентства недвижимости MASA International, которое занимается продажами испанской недвижимости 38 лет, совершили ознакомительную поездку по региону Северная и Южная Коста Бланка, осмотрели множество объектов недвижимости первичного рынка Испании и прошли краткое обучение по самому процессу покупки недвижимости в регионе Валенсиана.

Климатические беженцы в Испании

Первыми, кто рассмотрел инвестиционный потенциал рынка недвижимости региона Северной и Южной Коста Бланки были шведы. Основатель компании MASA жил в Швеции, но очень любил путешествовать и в одно прекрасное время приплыл на яхте к этим благодатным берегам. Тогда только небольшие рыбацкие деревушки были разбросаны на побережье.

Но предприимчивый швед попал в нужное время в нужное место, немного пожил на своей яхте, понял разительное отличие климата Скандинавии от местных испанских райских условий, вложил деньги и стал перепродавать земли своим соотечественникам. Состоятельные шведы стали покупать земли на побережье и строить здесь дома. Северные Свенсоны и Юхансоны очень полюбили эти территории. Сначала они покупали дома для зимовки, а уже потом, когда была создана инфраструктура, многие семьи переселились сюда полностью и стали, как выразилась Ольга Виберг, первыми массовыми «климатическими беженцами» на побережье Коста Бланка.

В настоящее время в г. Торревьеха проживает самая обширная шведская диаспора. В последние десятилетия регион активно застраивается. Первооткрывателей этих территорий несколько потеснили выходцы из других стран. Сейчас недвижимость в Испании активно покупают британцы (19.73%), французы (7,5%), немцы (7, 38%), шведы (6,95%), итальянцы (5,99%), бельгийцы (5,63%).

Фактически более 55% жителей данных территорий составляют не испанцы.

Новостройки Северной и Южной Коста Бланка

Примечательно, что в Испании запрещено сдавать новостройки без отделки. Объекты, которые были представлены во время ознакомительного тура были полностью готовы к проживанию.

Новостройки побережья представлены 4 видами недвижимости: апартаменты, таунхаусы (дуплексы), шале и виллы. Подробнее остановимся на каждом из видов, чтобы понимать отличие наших белорусских реалий от практики испанских застройщиков.

Апартаменты – это фактически белорусские квартиры, с той лишь разницей, что в силу климатических условий испанские квартиры могут иметь террасы и даже небольшие кусочки собственной земли на первых этажах домов. Сам дом или комплекс из нескольких домов называется здесь урбанизацией. Многоквартирные дома на побережье в Испании низкие, не выше 5 этажей. Испанцы не любят высотки и высотки здесь не строятся. Только один город Коста Бланка может предоставить выбор высотного жилья. Это город небоскребов Бенидорм. В остальных городах этого региона строят невысокие многоквартирные дома. Улочки конечно не столь широки, но такая традиция спасает жителей от палящего солнца.

Наших покупателей несомненно смутят маленькие спальни в апартаментах, но этот недостаток вполне компенсирован наличием ванной комнаты в каждой спальне и обширной гостиной, совмещенной с кухней.

Для всех новых апартаментов Испании характерны: полная отделка помещений, полностью оборудованная кухня с встроенной мебелью и кухонной техникой (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник), мойками и кранами, полностью оборудованные ванные комнаты с сантехникой, встроенные платяные шкафы и небольшие кладовки или бойлерные. Апартаменты могут располагать подземным паркингом или наземным парковочным местом. Для урбанизаций характерно наличие общественного бассейна, зоны отдыха. В некоторых урбанизациях может быть свой спортзал, бани. Эти важные удобства содержаться за счет жильцов дома. И очень везет тем жильцам, кто покупает апартаменты, где собственники не живут постоянно. За удобства платят все, а толпы у бассейна нет.

Стоимость апартаментов варьируется от этажности (чем ниже, тем дешевле). Апартаменты верхних этажей самые дорогие, так как у них есть возможность иметь солярий или эксплуатируемую кровлю и много-много солнца. Цены на двухкомнатные апартаменты на Коста Бланка от застройщиков начинаются от 170 000 евро.

К слову, по законам Испании застройщики не могут строить ближе чем 150 метров от береговой линии. Мест на застройку остается не так много, поэтому апартаменты с видом на море и недалеко от моря самые дорогие.

Кстати, не нужно думать, что апартаменты -- самое дешевое жилье. Застройщики предлагают апартаменты стоимостью от 500 000 евро.

Вот пример таких апартаментов в местности Benitachell, Costa Blanca North, цена одних апартаментов от 513 000 до 578 000 евро.

Тунхаусы, дуплексы, шале

Характеризуются большей свободой площадей и помещений. Если дуплексы -- это совмещенные дома по 2 или 3 отдельных дома в одном блоке, то шале -- это то же самое, только это квадрат, объединяющий 4 отдельных дома. Как правило дуплекс имеет две или три спальни, столько же ванных комнат, большую гостиную, одну или несколько террас, небольшой участочек земли с бассейном или без (на вкус будущего владельца), обширные подвальные помещения. В одном из дуплексов видели оборудованную маленькую квартиру с кухней и спальней для гостей. Как правило дуплексы двухэтажные. На первом уровне гостиная с кухней, выход в садик, ванная и спальня. Второй уровень -- только спальни и ванные, третий -- используемая кровля или солярий. Солярии имеют сток воды в нескольких местах на случай осадков, здесь оборудовано водоснабжение, можно сделать даже уличный душ, поставить растения или лежаки и даже место для барбекю.

Дуплексы являются частью жилых поселков, комплексов с развитой инфраструктурой. Здесь есть общественные бассейны и прочие объекты для комфортной жизни. Финансовая нагрузка по уходу за этими объектами распределяется между всеми собственниками дуплексов и шале.

Пример такого дома-дуплекса стоимостью 200 000 евро с обширными подвальными помещениями был тщательно изучен в Orihuela Costa, Costa Blanca South.

Шале располагают 3 и 4 спальнями и строятся в виде закрытых для посторонних комплексах. Здесь есть общественный сад и бассейн для жителей комплекса, парковочные места и маленькие садики, которые принадлежат собственникам отдельных шале. Пространства максимально открытые, ограждения крайне низкие и не забирают пространство. Если хозяева хотят большего уединения, то в практике прижилось отгораживать пространство у своего дома зелеными стенками туй и кипарисов.

В последнее время застройщики придерживаются современного стиля, но есть объекты средиземноморского стиля с выраженными мавританскими нотками.

Стоят такие шале от 279 000 евро и выше.

Виллы в Испании

По планировкам виллы очень похожи на дуплексы и шале, только это совершенно отдельно стоящие дома с участками земли вокруг. Как правило стоимость вилл начинается от 400 000 евро. Цена очень зависит от места размещения объекта. Самые видовые места застройщики как правило отдают под виллы и дорогие апартаменты. С логикой здесь не поспоришь.

В виллах есть необходимое: собственный участок земли, 2-3 или более спален, просторная гостиная, столовая и полностью оборудованная кухонная зона, подсобные помещения, в которых можно сделать еще одну квартиру для гостей, собственный бассейн, спортзал, сад и территория для автомобиля. Все системы для жизнедеятельности дома, начиная от системы «умный дом», кондиционеров, системы отопления и заканчивая системой автоматического свертывания маркиз на окнах.

Застройщики предлагают разнообразные варианты проектов вилл. В основном распространены современный стиль hi-tec и средиземноморский. В компаниях работают проектировщики и дизайнеры интерьеров. Например, застройщик Euromarina предлагает своим клиентам более 100 проектов вилл и готов подготовить совершенно оригинальный проект дома по пожеланию клиента.

Процесс оформления покупки

Покупка недвижимости в Испании в принципе проста. Нужно понимать, что цена объекта в прайсе это еще далеко не предел. Покупатель должен оплатить кроме цены объекта, если покупка без кредита? 14-15% от стоимости недвижимости, и если с кредитом то 17-19% стоимости недвижимости. В эти суммы входят налоги и затраты на оформление.

Особое место занимает процесс расчетов. В странах ЕС жестко подходят к анализу документов, подтверждающих происхождение денег на счетах покупателя. Если покупатель из Беларуси хочет совершить покупку, то оплата на счет застройщика должна прийти с белорусского счета покупателя. Если юрист в Испании усомниться в легальности денег, то сделка не состоится. И здесь без вариантов. Никто не будет слушать никаких пояснений, что это 100-летние накопления всей вашей семьи. Если нет документального подтверждения источника денег: продажа недвижимости, дивиденды, высокая заработная плата и т.д., то лучше не тратить время зря. Сделка не состоится.

Еще нужно помнить о том, что в процессе владения и пользования недвижимостью собственники будут нести затраты на коммунальные платежи и налоги. В зависимости от вида собственности эти расходы могут составлять от 1500 до 3000 евро в год.

Сервис и забота об удобстве покупателей

Для того, чтобы красиво работать с покупателем, риэлтерские компании и застройщики не скупятся и тратят большие средства на комфорт потенциального клиента: на хорошие машины для демонстрационных поездок, проживание и питание в своих отелях, полное оборудование объектов демонстрации «под ключ».

Только здесь в полной мере представители Realting.com поняли, что значит выражение «под ключ». В демонстрационных объектах было не к чему придраться. А уж поверьте, они смотрели во все глаза!

В такие апартаменты и виллы можно заселяться сразу. Все продумано, функционально и удобно. Все сделано для людей.

Нет такого, что вот здесь «отвалилось», а вот здесь «мы не успели закрасить» или «а вот квартира с черновой отделкой». Не торчат провода и не поцарапана входная дверь. Культура строительства на очень высоком уровне.

Наблюдения

Хотелось бы закончить очень важным наблюдением. Представители компании MASA рассказали историю освоения территории Cumbre del Sol (Солнечная макушка). 40 лет назад компания-застройщик купила просто гору. Строила там дороги, проводила инфраструктуру, а только потом стала строить на этой территории поселок.

За 40 лет происходили многие изменения в стране и в ЕС, но вопросы, связанные с собственностью застройщика на эту гору, остались неизменными. Компания планировала на длительный срок, готовилась к строительству и в течении последних лет реализовала свои планы. Там живут люди.