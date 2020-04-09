Распродажа недвижимости в Испании: дома по 3,8 тыc. евро, а также квартиры со скидками до 60%

Недвижимость по цене до 3,8 тыс. евро в живописном испанском городке

Игуэнья — маленький городок в северо-западной части Испании с населением около 1,5 тыс. человек. Депопуляция стала главной проблемой региона: людей в нем становится все меньше по причине естественной убыли и миграции. Власти решили повлиять на ситуацию, привлекая новых жителей недорогими домами по цене до 3,8 тыс. евро.

Решение устроить распродажу дешевых домов последовало после аналогичной распродажи в поселке Тремор-де-Арриба, где удалось реализовать около ста из 130 домов по цене до 5 тыс. евро.

Игуэнья — живописная и спокойная местность, а единственным ее недостатком является довольно большая удаленность от аэропорта Мадрида (около 4 часов езды). Именно это, кстати говоря, и мешает приросту населения. Специалисты считают, что в сложившейся на сегодняшний день ситуации, когда люди стали стремиться к самоизоляции, Игуэнья может оказаться востребованной в плане покупки недвижимости.

Массовая распродажа недвижимости в Испании со скидками до 60%

Компания Servihabitat и группа компаний Cajamar, последовав примеру Bankia, Sareb, Altamira, Hague Real Estate, выставили на распродажу несколько тысяч объектов недвижимости. Cajamar предлагает свыше 1 тыс. объектов стоимостью до 75 тыс. евро., Servihabitat — свыше 5,8 тыс. со скидкой до 35%.

Cajamar

Предложение Cajamar со скидками до 60% распространяется на более чем 3 тыс. единиц и действительно до конца апреля. Третья часть всех объектов — жилые, остальное — коммерческие, а также склады и гаражи. В Валенсии продается около 1450 объектов, в Андалусии — 780, в Мурсии — 560.

Servihabitat

Распродажа Servihabitat продлится до 11 мая. Компания сосредоточилась на реализации жилья со средней стоимостью около 80 тыс. евро и площадью от 100 м. кв. Среди них имеются квартиры с кладовыми и гаражами. Самое дешевое жилье стоит 40 тыс. евро. Большая часть объектов находится в Валенсии, Мурсии, Таррагоне и Аликанте — свыше 300 единиц в каждом городе.

По материалам: Prian

Фото: Envato