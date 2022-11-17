У вас (если вы миллиардер) есть возможность стать владельцем не одного, а сразу 100 тропических островов. И не где-нибудь, а на Бали.

В индонезийской провинции Бали можно купить целый архипелаг из 100 островов. Речь о природном заповеднике Widi Reserve, который занимает 780,000 акров (315 гектаров). Архипелаг находится в самом сердце Кораллового треугольника и состоит из более чем 100 необитаемых островов — значительную часть территории занимают густые тропические леса, голубые лагуны и нетронутые белые пляжи.

Какие обязанности будут у владельца? Он должен будет развивать весь район в экологически правильном русле, в частности, построить здесь не менее 50 экологически чистых курортов или резиденций.

Важно отметить, что из-за строгого индонезийского законодательства владелец будет владеть не самим островами, а правами на его развитие/застройку. Это означает, что никто не сможет ничего построить на архипелаге без его согласия.

Как купить архипелаг? На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке с 8 по 14 декабря. Покупатели, которые не смогут присутствовать на мероприятии лично, смогут разместить свои ставки на онлайн-рынке Sotheby’s Concierge Auctions.

Чтобы участвовать в торгах, нужно внести залог в размере $100,000. Ожидаемый ценовой диапазон на сам архипелаг пока не объявлен, но понятно, что счет идет на миллиарды долларов.