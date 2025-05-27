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Квартиры около гольф-клуба в Общине Котор, Черногория

Рисан
60
Доброта
368
Прчань
109
Skaljari
102
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14 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Двухуровневая квартира в новом клубном доме в городе Рисан в Боко-Которской бухте.   Ква…
$324,692
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Квартира 3 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/4
Апартаменты с 2 спальнями, площадью 136 м2, в новом современном жилом комплексе на берегу Ко…
$461,486
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Квартира 2 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/3
Новая жемчужина в Которе - комплекс роскошных апартаментов с обслуживанием отеля 5 звезд. …
$164,762
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Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с 3 спальнями, площадью 198 м2, в новом современном жилом комплексе на берегу Ко…
$703,952
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Квартира 3 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 2 спальнями в новом жилом комплексе с обслуживанием отеля 5 звезд от застройщи…
$353,843
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Квартира 4 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 3/4
Роскошные апартаменты с 3 спальнями в самом красивом месте Которского залива, в городе Добро…
$703,696
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Квартира 3 комнаты в Кавач, Черногория
Квартира 3 комнаты
Кавач, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/4
В новом жилом комплексе предлагаются апартаменты с 2 спальнями, гостиной и 2 ванными комната…
$459,777
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Квартира 5 комнат в Котор, Черногория
Квартира 5 комнат
Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
Продается полностью меблированная, недавно отреставрированная квартира в самом центре старог…
$569,350
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Квартира 4 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 4 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
Современные меблированные апартаменты с 3 спальнями в комплексе с бассейном в поселке Прчань…
$357,729
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Квартира 3 комнаты в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 3 комнаты
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
Квартира площадью 63 м2 с собственным двориком 100 м2 на первом этаже малоквартирного трёхэт…
$363,370
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Квартира 2 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
Апартаменты с 1 спальней площадью 61 м2, в новом современном жилом комплексе на берегу Котор…
$262,114
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Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Стильный просторный пентхаус в клубном доме на 5 апаратаментов с бассейном, в городе Рисан, …
$520,766
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто…
$422,425
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Квартира 5 комнат в Доброта, Черногория
Квартира 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с 4 спальнями находится в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес зало…
$683,220
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Типы недвижимости в Общине Котор

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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