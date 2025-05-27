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Многоуровневые квартиры в Общине Котор, Черногория

Доброта
4
Skaljari
5
Многоуровневые квартиры Удалить
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12 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Столив, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Столив, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дизайнерская квартира Duplex с 1 спальней в Столиве, Которский залив. Историческая часть гор…
$175,498
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Продается уникальная двухуровневая квартира площадью 58 м² в Которе. Квартира расположила…
$359,174
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Предлагаем на продажу квартиру-дуплекс площадью 121 кв метр в новом доме в Доброте. Квартира…
$316,756
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продажа резиденций в отеле Hyatt Regency Kotor Bay Resort   Расположение: первый курор…
$7,634
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
Квартира расположена в отличном месте, недалеко от Старого города. Просторная двухуровневая …
$306,862
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Предлагаем на продажу две новые квартиры в Доброте. 106 кв метров — 300.000 евро 155 к…
$322,124
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Муо, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Светлый, просторный и современный апартамент, площадью 100 м2 в поселке Муо (пригород Котора…
$345,558
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Шишичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Шишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
Великолепные новые апартаменты в совершенно новом здании от Aura готовы к покупке!   Д…
$103,654
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NLM Consultancy
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Многоуровневые квартиры в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры
Skaljari, Черногория
Площадь 145 м²
Котор, Побрдже. С этого места открывается вид на часть залива Бока, известную как архипел…
$275,597
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Предлагаем на продажу квартиру, которая не имеет аналогов в Которском заливе: двухуровневая …
$386,242
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Предлагаем на продажу уютный дуплекс в самом центре Котора. Дуплекс площадью 77м2 состоит из…
$359,125
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First Realty
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру дуплекс площадью 102 кв метров в Доброте. Квартира…
$355,895
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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