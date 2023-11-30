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Коттеджи в периферия Пелопоннес, Греция

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93 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€129,000
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Grekodom Development
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Коттедж в Stavrodromi, Греция
Коттедж
Stavrodromi, Греция
Площадь 240 м²
€40,000
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€290,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в смеющийся, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€330,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€210,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с furnishings в Alepochori, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Alepochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€127,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Korinthia: Assos-Lechaio 135 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€120,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Ancient Korinth, detached house 160sq.m. on a plot of 1000sq.m. with a large garden, in a ve…
€180,000
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Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning в Асос, Греция
Коттедж 2 спальни с камином, с кладовой, с AirConditioning
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Assos-Lechaio 106 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€130,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
Agioi Theodoroi Korinthias settlement Katsimidi holiday house of 201sq.m. with a unique pano…
€170,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Agioi Theodori Katsimidi community: country house of 201sq.m. with a unique panoramic view o…
€230,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Метони, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€430,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Douroufi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Douroufi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в сал, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
сал, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€160,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном в Романос, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Романос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens South: Glyfada - Golf 310 Sq.m., 4 Bedrooms, 3…
€1,40 млн
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
€230,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
€270,000
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Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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