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Коттеджи в периферии Пелопоннес, Греция

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
29
Municipal Unit of Loutraki Perachora
28
Municipality of Corinth
31
Municipal Unit of Corinth
13
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173 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$224,335
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Коттедж 4 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$495,898
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Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
$314,649
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 4 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 376 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
$791,075
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Коттедж в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 220 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается…
$306,984
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Коттедж 4 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$543,126
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Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$761,551
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Коттедж 9 спален в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 9 спален
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 9
Площадь 470 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$1,42 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Velo Kokkoni village in Korinth, maisonette of 160sq.m. on a plot of 190 sq.m. excellent con…
$244,727
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Коттедж в Перахора, Греция
Коттедж
Перахора, Греция
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
$129,878
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Коттедж в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$319,918
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Коттедж 2 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Цена по запросу
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Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит …
$206,624
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Коттедж 5 спален в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 5 спален
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 5
Площадь 175 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$401,441
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Коттедж 4 спальни в Неа Тиринта, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 4
Площадь 434 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 434 кв.м на полуострове Пелопоннес. Второй этаж состоит…
$590,354
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Коттедж 3 спальни в Сайдона, Греция
Коттедж 3 спальни
Сайдона, Греция
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 127 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$371,923
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Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 101 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$572,644
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$631,679
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Коттедж 3 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
$1,48 млн
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Коттедж в Municipality of Sparta, Греция
Коттедж
Municipality of Sparta, Греция
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$188,913
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 474 м²
Продается 6-этажный коттедж площадью 474 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$1,89 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$2,24 млн
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Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Vrachati village near Korinth, detached house of 136 sq.m. ground floor on a plot of 400 sq.…
$244,727
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Коттедж 4 спальни в Лангадия, Греция
Коттедж 4 спальни
Лангадия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Lagadia - 175 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathr…
$198,112
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Коттедж 4 спальни в Перахора, Греция
Коттедж 4 спальни
Перахора, Греция
Количество спален 4
Площадь 164 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
$468,880
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$743,846
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Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Corinth Ancient Port, detached house of 197 sq m. is for sale on a plot of 650 sq m. of luxu…
$541,895
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Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$318,791
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Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Vrachati near Corinth, newly built maisonette of 88 sq.m. 1st-2nd floor, close to the beach,…
$227,246
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Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$295,177
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Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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