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60 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
4
3
135 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
5
2
118 м²
1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
4
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
5
2
130 м²
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
5
164 м²
1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€200,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Alepochori, Греция
4
1
155 м²
3
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€180,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Kallithea, Греция
6
2
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€360,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кало Неро, Греция
4
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€130,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kato Doliana, Греция
5
3
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€250,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Astros Beach, Греция
4
2
175 м²
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€285,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
agios stephanos, Греция
4
2
115 м²
1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€265,000
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Таунхаус 4 спальни с furnishings
Кинета, Греция
7
2
300 м²
1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€700,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
4
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€160,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
3
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
6
2
136 м²
1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€255,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pisia, Греция
6
2
207 м²
1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€450,000
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Таунхаус 2 спальни с furnishings
Paralia, Греция
4
2
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
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Таунхаус 1 спальня с furnishings
Нижняя Верга, Греция
2
1
110 м²
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€250,000
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Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Tiryntha, Греция
9
5
300 м²
4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€470,000
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Таунхаус 3 спальни с furnishings
Врахатион, Греция
4
1
147 м²
1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€280,000
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Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings
Porto Germeno, Греция
1
315 м²
1
Три таунхауса находятся на стадии строительства в прибрежном районе Аттики - Алепохори на бе…
€200,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
сухой, Греция
3
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€320,000
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Таунхаус 1 комната с furnishings
Alepochori, Греция
1
400 м²
1
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
€370,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€210,000
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Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Gerakas, Греция
1
140 м²
1
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…
€300,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nerantza, Греция
4
2
125 м²
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€225,000
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Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kallithea, Греция
7
4
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
€425,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Mina, Греция
4
1
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€225,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Кинета, Греция
6
3
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€270,000
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