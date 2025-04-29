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Дома с садом в периферии Пелопоннес, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
105
Municipal Unit of Loutraki Perachora
99
Municipality of Ermionida
50
Municipality of Corinth
42
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22 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся Двухэтажный дом 125 кв.м с видом на море и горы! В окружении природы этот очарова…
$269,837
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 1342 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в …
$473,189
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Дом 10 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Дом 10 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 3
In Velo, Corinthia, with a view of the sea and just 50 meters away, there is a three-story, …
$426,500
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Дом 2 спальни в Вунария, Греция
Дом 2 спальни
Вунария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Это редкая возможность приобрести отдельный дом площадью 65 кв.м. на просторном участке прим…
$600,507
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 145 кв. м. недалеко от  Лутраки с полуподвалом площа…
$210,270
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 98 кв. м с внутренним двором и парковкой в ​​тихом районе Коринф…
$342,192
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Дуплекс 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Лутраки, район Ливадаки - Продаея дом общей площадью 80 кв.м. (30 кв.м первый этаж и 50 к…
$232,578
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Дом 11 комнат в Пилос, Греция
Дом 11 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70 млн
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Современный роскошный трехэтажный мезонет на продажу в Лутраки Коринтия всего в 20 метрах от…
$441,575
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 698 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в с…
$399,581
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Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отдельный дом с панорамным видом в Перахоре, Лутраки Расположенный на пышном зеленом участке…
$305,379
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Особняк 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
- Район Лутраки возле спортивного лагеря, расстояние от центра 4 км. - Частный дом 88 кв.м.…
$130,506
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Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Двухэтажный особняк площадью 280 кв. м на продажу в Карбунари, Лутраки. - Двухэтажный осо…
$526,725
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Дом 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается отдельный дом на участке 700 кв.м., настоящий рай, сочетающий в себе природу и без…
$367,697
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Дом 8 комнат в Неа Эпидаурос, Греция
Дом 8 комнат
Неа Эпидаурос, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 130 м²
Количество этажей 3
Just outside the village of Nea Epidavros, a detached house with a total area of 202 sq.m. i…
$585,352
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Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Дом 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Очень красивый и просторный отдельно стоящий дом площадью 160 кв. м продается в Коринфе, в о…
$431,091
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Вилла 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- Вилла 143 кв.м плюс70 кв.м полуподвал. - Уникальная эстетика - неограниченный панороамный …
$324,527
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Дом 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Частный дом площадью 105 кв.м. в Ано Карбунари в Лутраки!    - С неограниченным видом на …
$204,870
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Дом 3 спальни в Лаханада, Греция
Дом 3 спальни
Лаханада, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Skouras Real Estate представляет отличную возможность приобрести недавно построенный дом в в…
$660,929
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Дом 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Продается отдельный дом площадью 74 кв. м на участке земли площадью 495 кв. м на озере Гераи…
$107,935
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Особняк 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Уникальное предложение: отдельно стоящий дом в Лутраки!  Этот изысканный дом площадью 200 кв…
$669,620
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Типы недвижимости в периферии Пелопоннес

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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