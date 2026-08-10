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Виллы в периферии Пелопоннес, Греция

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
20
Municipal Unit of Loutraki Perachora
20
Municipality of Corinth
8
Municipal Unit of Corinth
6
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70 объектов найдено
Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из одн…
$979,135
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 470 м²
Элегантная вилла в три уровня с двумя независимыми входами, обеспечивающими удобство, функци…
$1,48 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Площадь 350 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и традицион…
$944,567
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла в Ermioni, Греция
Вилла
Ermioni, Греция
Площадь 348 м²
Продается вилла площадью 348 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида на стадии строительст…
$2,60 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Количество спален 3
Площадь 500 м²
Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в этом уникальном комплексе из …
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 720 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла в Греции для Golden Visa Современная экологичная вилла с видом на море в престижн…
$1,00 млн
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Количество спален 4
Площадь 370 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Подвал состоит из Цокольный этаж со…
$1,05 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Истмия, Греция
Вилла
Истмия, Греция
Количество спален 5
Площадь 605 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 605 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$2,95 млн
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
$1,06 млн
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 900 м²
Данная недвижимость роскошно структурирована, спроектирована с вдохновением и оформлена в со…
Цена по запросу
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Вилла в Пелекито, Греция
Вилла
Пелекито, Греция
Количество спален 5
Площадь 390 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,66 млн
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Вилла 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Частный дом 230 кв.м недалеко от центра Лутраки  Этот исключительный отдельно стоящий дом, …
$637,283
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Sideris Real Estate
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Вилла в Кранидион, Греция
Вилла
Кранидион, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Порто-Хели Добро пожалова…
$1,52 млн
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Вилла в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
$1,63 млн
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Вилла в Кранидион, Греция
Вилла
Кранидион, Греция
Количество спален 9
Площадь 480 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Цена по запросу
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Вилла в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 1000 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эт…
$4,72 млн
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 500 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в…
$3,54 млн
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Вилла в Неохори, Греция
Вилла
Неохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22 млн
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Вилла в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$1,42 млн
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,36 млн
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 698 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в с…
$440,305
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Sideris Real Estate
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Вилла в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$2,60 млн
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Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Площадь 484 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$861,917
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Вилла 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Недавно построенный особняк с видом на море площадью 181m² в туристическом и курортном  го…
$913,990
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Sideris Real Estate
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 7
Площадь 650 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,36 млн
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,88 млн
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Вилла 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 700 метрах от моря, предлагается к прод…
$637,618
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Вилла 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Уникальная прибрежная вилла площадью 276 м², расположенная на участке 1 846 м², всего в 20 м…
$1,75 млн
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Sideris Real Estate
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,13 млн
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Вилла в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$4,43 млн
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Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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