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Виллы в периферия Пелопоннес, Греция

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81 объект найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в периферийная единица Аркадия, Греция
Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
периферийная единица Аркадия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
ID Недвижимость: 621704 - Αρκαδικό Χωριό, дом на одну семью постоянно на первом этаже ПРОДАЕ…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
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Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
ID Недвижимость: 621678 - Λίμνη Βουλιαγμένης, Вилла непрерывно 3 КУПИТЬ полы Жилая площадь о…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни в Корони, Греция
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
€1,30 млн
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Вилла 7 спален в Каламата, Греция
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
€1,20 млн
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Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€3,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Пила, Греция
Вилла
Пила, Греция
Количество этажей 1
Σ & tau; & eta; & nu; & kappa; & comicron; & sigma; & mu; & kappa; или & Gamma; & iota; a & …
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни в Пила, Греция
Вилла 4 спальни
Пила, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Σ & tau; & eta; & nu; & kappa; & comicron; & sigma; & mu; & kappa; или & Gamma; & iota; a & …
€990,000
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Вилла 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Код недвижимости: 1235 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Краниди Верверуда для € 470.000. Это 136 кв. Ме…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с Luxury Property в Пила, Греция
Вилла 5 спален с Luxury Property
Пила, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Σ & тау; & та; & ню; & каппа; & monicron; & Sigma; & мю; & гамма; & йота; & йота; и лямбда; …
€2,50 млн
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Вилла 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Код недвижимости: 1232 - Дом на продажу в Краниди Порточели за € 1.400.000. Это 290 кв. м. Д…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Код недвижимости: 581476 - Дом на продажу в Краниди Лаккес за € 400.000. Это 270 кв. м. Дом …
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат с лифтом, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 6 комнат с лифтом, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Код недвижимости: 1600 - Вилла на продажу в Nafplio Paliochora за € 980.000. Это 380 кв. м. …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
ID Недвижимость: 581440 - Νέα Επίδαυρος, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕ…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Property Code: 11426 - House FOR SALE in Soligeia Pefkali for €720.000 . This 170 sq. m. fur…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с кладовой, с Floors Tiles, с Parking spot Open в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 4 комнаты с кладовой, с Floors Tiles, с Parking spot Open
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Код недвижимости: 1486 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Мезонет общей площадью 165 кв.м, на первом эта…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 3 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Код недвижимости: 1537 - Дом на продажу в Epidavros Nea Epidavros за € 650.000. Это 220 кв. …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Код недвижимости: 1909 - Дом на продажу в Краниди Порточели за € 1.300.000 . Это 280 кв. меб…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Код недвижимости: 1912 - Дом на продажу в Краниди Агиос Аймилианос за € 780.000. Это 306 кв.…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Код недвижимости: 1993 - Дом на продажу в Краниди Агиос Аймилианос за € 1.000.000. Это 240 к…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 5 комнат с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Код недвижимости: 1994 - Дом на продажу в Краниди Агиос Аймилианос за € 750.000. Это 250 кв.…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат с мебелью, с камином, с Painted в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 5 комнат с мебелью, с камином, с Painted
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Property Code: 581123 - House FOR SALE in Asini Tolo for €775.000 . This 251 sq. m. furnishe…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с охраной, с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 4 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Код недвижимости: 11160 - ПРОДАЕТСЯ 4 Спальни, Вилла общей площадью 300 кв.м, на первом этаж…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с охраной, с камином, с кладовой в периферия Пелопоннес, Греция
Вилла 4 комнаты с охраной, с камином, с кладовой
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Код недвижимости: 11177 - Дом на продажу в Sikiona Laliotis за € 350.000. Это 130 кв. Дом по…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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