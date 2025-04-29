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Дома с видом на море в периферии Пелопоннес, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
105
Municipal Unit of Loutraki Perachora
99
Municipality of Ermionida
50
Municipality of Corinth
42
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141 объект найдено
Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
- Лутраки Коринфия - Частный дом площадью 100 кв.м., расположенный на участке площадью 430 …
$422,902
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Sideris Real Estate
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Дом 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся Двухэтажный дом 125 кв.м с видом на море и горы! В окружении природы этот очарова…
$269,837
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Sideris Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 1342 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в …
$473,189
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Sideris Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$336,393
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кла…
$787,237
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$793,245
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Дом 10 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Дом 10 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 3
In Velo, Corinthia, with a view of the sea and just 50 meters away, there is a three-story, …
$426,500
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$260,936
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
$887,182
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Таунхаус 4 комнаты в Риглия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Риглия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$279,387
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Дом 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- В районе Ливадаки города Лутраки доступен впечатляющий особняк. - Недвижимость площадью 3…
$657,318
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$480,546
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$834,995
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Дом 2 спальни в Вунария, Греция
Дом 2 спальни
Вунария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Это редкая возможность приобрести отдельный дом площадью 65 кв.м. на просторном участке прим…
$600,507
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$574,059
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Таунхаус 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
$375,748
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Коттедж 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
$1,30 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Monemvasia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Monemvasia, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс жилых каменных домов: 1 трех-этажный1 двухэтажныйдва одноэт…
$2,61 млн
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Коттедж 6 комнат в Писиа, Греция
Коттедж 6 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 293 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$1,00 млн
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$219,186
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Перахора  Лутраки Невероятная возможность приобрести потрясающий дом, состоящий из двух нез…
$173,595
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Sideris Real Estate
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Дом 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 145 кв. м. недалеко от  Лутраки с полуподвалом площа…
$210,270
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Коттедж 16 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 16 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$939,369
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$417,497
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 98 кв. м с внутренним двором и парковкой в ​​тихом районе Коринф…
$342,192
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 269 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$281,811
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Коттедж 1 комната в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
$839,720
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Вилла 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$3,65 млн
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Таунхаус 9 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Таунхаус 9 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$490,559
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$328,779
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Типы недвижимости в периферии Пелопоннес

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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