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Дома в Agia Marina, Греция
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65 объектов найдено
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Коттедж 1 комната с видом на горы
Agia Marina, Греция
1
520 м²
1
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
€1,30 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Дом 3 спальни
Platanias, Греция
3
3
Этот комплекс вилл на продажу в Ханья Крит, расположен в знаменитой приморской деревне Плата…
€2,40 млн
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Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanias, Греция
2
1
53 м²
3
Продается трехэтажный мезонет площадью 53 кв.м. в Платаниас, Ханья. Главная резиденция распо…
€190,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
5
3
270 м²
1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€620,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
4
3
151 м²
1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€375,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€520,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€540,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€550,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€560,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€570,000
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Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3
2
171 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€580,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
3
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€590,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
184 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
185 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
262 м²
2
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы, одна…
€850,000
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Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
4
237 м²
1
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€450,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
5
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
6
3
212 м²
1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
1
139 м²
1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€148,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален
Агиа Марина, Греция
10
5
320 м²
3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
€2,00 млн
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Дом 3 спальни с Spalni, под аренду
Platanias, Греция
3
2
Эта красивая вилла на продажу в Платаньясе, Ханья, расположена в деревне Сирокамби. Вилла им…
€295,000
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Дом 4 спальни с Spalni, под аренду
Platanias, Греция
4
3
Эта вилла на продажу в Ханья Крит, расположена в районе Платана, в деревне Сирокамби. Вилла …
€320,000
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Таунхаус 5 спален с Spalni
Kitsi, Греция
7
3
265 м²
1
Продается таунхаус площадью 265 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Kitsi, Греция
7
2
375 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 6 комнат с бассейном, с furnishings
Agia Marina, Греция
6
250 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Афин…
€1,58 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 6 комнат с furnishings
Kitsi, Греция
6
225 м²
2
Продается таунхаус в одном из самых элитных приморских пригородов на юге Афин, Вуле. Район н…
€700,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с furnishings
Kitsi, Греция
8
3
360 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,10 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gerani, Греция
3
1
106 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 106 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€570,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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