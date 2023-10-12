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Таунхаусы в Героскипу, Кипр

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с property features coming soon в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€500,000
Таунхаус 2 спальни с property features coming soon в Героскипу, Кипр
Таунхаус 2 спальни с property features coming soon
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€355,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 233 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€369,500
Realting.com
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