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Коммерческая недвижимость в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
104
Пейя
5
Полис
3
Героскипу
13
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172 объекта найдено
Другое 284 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Другое 284 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Представляя исключительный, полностью арендованный многоквартирный жилой актив, расположенны…
$1,10 млн
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Другое 216 м² в Героскипу, Кипр
Другое 216 м²
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Исключительная, высокодоходная инвестиционная возможность в самом сердце Героскипу. Этот сов…
$726,476
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Офис 79 м² в Героскипу, Кипр
Офис 79 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Продается отличный офис на стадии планирования в развивающемся районе Героскипу. Этот объект…
$408,002
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TekceTekce
Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Этот проект представляет собой современное развитие в центре города Пафос, предлагающее прос…
$604,138
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Склад 1 615 м² в Trimithousa, Кипр
Склад 1 615 м²
Trimithousa, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 615 м²
Промышленное подразделение в Тремитузе. Блок состоит из первого этажа, мезонина и первого эт…
$1,11 млн
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Офис 698 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 698 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 698 м²
Премиальная коммерческая недвижимость в Пафосе – редкая возможность для инвестиций и бизнеса…
$3,98 млн
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Магазин 300 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 300 м²
Откройте для себя исключительные возможности для бизнеса в одном из самых ярких коммерческих…
$1,42 млн
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Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
Это проектное предложение с гарантированным разрешением на строительство 43 превосходных объ…
$1,59 млн
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Магазин 72 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 72 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 72 м²
Прекрасное место в Героскипу, чтобы владеть вашим магазином. Внешние особенности включают с…
$114,080
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Офис 102 расположен на 1-м этаже и имеет открытую планировку, включая офисную зону, небольшу…
$131,299
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Магазин 298 м² в Полис, Кипр
Магазин 298 м²
Полис, Кипр
Площадь 298 м²
Магазин на первом этаже здания смешанного использования в Полис Хрисохус, Пафос. Он включает…
$404,309
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Коммерческое помещение 606 м² в Месоги, Кипр
Коммерческое помещение 606 м²
Месоги, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 606 м²
Коммерческое здание с мезонином расположено в самом популярном промышленном районе Пафоса в …
$1,74 млн
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Магазин 137 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 137 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 137 м²
Три унифицированных розничных подразделения в здании в квартале Агиос Теодорос, муниципалите…
$362,981
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Офис 64 м² в Героскипу, Кипр
Офис 64 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 64 м²
Современная разработка смешанного использования в районе Героскипу, Пафос. Он состоит из 2 м…
$322,337
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Инвестиционная 699 м² в Chloraka, Кипр
Инвестиционная 699 м²
Chloraka, Кипр
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 699 м²
3 виллы Seafront, одна вилла с 9 спальнями, две виллы с 6 спальнями. В захватывающем месте с…
$4,72 млн
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2/5
Современные офисные и розничные помещения класса А в сердце Пафоса Откройте для себя премиа…
$1,48 млн
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Ресторан, кафе в Цада, Кипр
Ресторан, кафе
Цада, Кипр
Расположенный в возвышенной части Цады, в районе Пафоса, этот участок представляет собой при…
$271,263
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Инвестиционная 1 759 м² в Аргака, Кипр
Инвестиционная 1 759 м²
Аргака, Кипр
Площадь 1 759 м²
Этот инвестиционный проект из 4 вилл расположен в Аргаке, части живописного района Полиса. Р…
$8,26 млн
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Магазин 72 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 72 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 72 м²
Прекрасное место в Героскипу, чтобы владеть вашим магазином. Внешние особенности включают с…
$114,080
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Pafos половина этажа в Кония, Кипр
Pafos половина этажа
Кония, Кипр
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Офисы (пол-этажа) — 11 офисов, площадь 315 м² + веранда 34 м², общая площадь 349 м². Цена от…
$1,75 млн
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Офис 150 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис 150 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 150 м²
Современный офис 4-го этажа доступен для продажи в центре города Пафос, предлагая отличную в…
$1,05 млн
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Отель 2 000 м² в Киссонерга, Кипр
Отель 2 000 м²
Киссонерга, Кипр
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Уютно расположенные в одном из самых живописных и исторических районов Пафоса, Кипр, наши от…
$4,43 млн
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Инвестиционная 845 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 845 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 845 м²
Это свойство расположено в идеальном месте между Като Пафосом и Универсалом. Здание является…
$1,59 млн
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Инвестиционная 135 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 135 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Расположенный в самом желательном районе Пафоса, Universal буквально в минутах ходьбы от все…
$578,428
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Магазин 109 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 109 м²
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Продается: Отличная возможность приобрести новый магазин на стадии строительства в оживленно…
$990,863
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Ресторан, кафе в Кония, Кипр
Ресторан, кафе
Кония, Кипр
Расположенный в спокойном жилом районе Арму, этот участок представляет собой привлекательную…
$154,134
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Инвестиционная 1 150 м² в Тими, Кипр
Инвестиционная 1 150 м²
Тими, Кипр
Площадь 1 150 м²
Здание для продажи рядом с международным аэропортом Пафоса. В настоящее время здание использ…
$998,584
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Офис в муниципалитет Пафос, Кипр
Офис
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 1/3
Офисное пространство — поднимите свой бизнес в главном коммерческом центре Пафоса Расположе…
$1,94 млн
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Офис 50 м² в Героскипу, Кипр
Офис 50 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продается: Отличная возможность приобрести офис по плану на втором этаже современного здания…
$326,402
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Инвестиционная 306 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 306 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Две двухэтажные квартиры, которые были объединены в Агиос Теодорос. Апартаменты занимают сре…
$328,079
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Типы недвижимости в районе Пафос

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