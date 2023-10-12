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Коммерческая недвижимость в Пафос, Кипр

Пафос
54
Chloraka
3
Polis Chrysochous
3
Пейя
3
Сообщество Хлорака
3
66 объектов найдено
Коммерческая в Героскипу, Кипр
Коммерческая
Героскипу, Кипр
Basement building in a residential field in Geroskipou in Paphos.The property is located clo…
Цена по запросу
Коммерческая с парковкой в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой
Пафос, Кипр
Площадь 651 м²
Продается бизнес площадью 651 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€2,00 млн
Коммерческая 12 спален с парковкой в Пафос, Кипр
Коммерческая 12 спален с парковкой
Пафос, Кипр
Количество спален 12
Площадь 560 м²
Продается бизнес площадью 560 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€2,00 млн
Коммерческая с парковкой в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой
Пафос, Кипр
Площадь 500 м²
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€595,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 598 м²
Предлагается на продажу инвестиционный проект в городе Пафос. Трех этажное здание состоит из…
€950,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 618 м²
Продается бизнес площадью 618 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Особенности н…
€1,71 млн
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 93 м²
Продается бизнес площадью 93 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Магазин распол…
€345,000
Коммерческая с парковкой в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой
Пафос, Кипр
Площадь 490 м²
Предлагаем на продажу бизнес площадью 490 кв.м на о. Кипр. Здание состоит из двух этажей. Цо…
€1,000,000
Отель 18 спален с парковкой в Пафос, Кипр
Отель 18 спален с парковкой
Пафос, Кипр
Количество спален 18
Площадь 730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€1,40 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
Площадь 55 м²
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
€2,30 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Площадь 540 м²
Продается бизнес площадью 540 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€2,15 млн
Коммерческая с парковкой в Пафос, Кипр
Коммерческая с парковкой
Пафос, Кипр
Площадь 460 м²
Продается бизнес площадью 460 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€2,05 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 69 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
€125,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 785 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 785 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
€1,25 млн
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Цена по запросу
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Офис в центре города, Пафос. Он расположен в том же здании с EDE Paphos. Он имеет полностью …
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Цена по запросу
Отель 18 спален с furnishings в Пафос, Кипр
Отель 18 спален с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 29
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 730 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€1,40 млн
Офис в Polis Chrysochous, Кипр
Офис
Polis Chrysochous, Кипр
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Цена по запросу
Офис в Polis Chrysochous, Кипр
Офис
Polis Chrysochous, Кипр
An office on the first floor of a mixed use building in Polis Chrysochous, Paphos.It has an …
Цена по запросу
Офис с Spalni в Пафос, Кипр
Офис с Spalni
Пафос, Кипр
Special offer for quick sale. Spacious Apartment in Paphos Center. The apt is 3 min from the…
Цена по запросу
Магазин в Polis Chrysochous, Кипр
Магазин
Polis Chrysochous, Кипр
Магазин на первом этаже & alpha; смешанное использование здания в Полис Хрисохус, Пафос. Он …
Цена по запросу
Магазин под аренду в Пафос, Кипр
Магазин под аренду
Пафос, Кипр
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Municipal…
Цена по запросу
Коммерческая в Пейя, Кипр
Коммерческая
Пейя, Кипр
Two storey building in the heart of Pegeia in Paphos District. The property is situated clos…
Цена по запросу
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Недвижимость находится в центре Пафоса. Коммерческое здание. Площадь застройки 1010 кв. М. 5…
€2,20 млн
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Этот офис находится на 3-м этаже бизнес-центра, состоящего из 5 этажей с магазинами на & nbs…
€220,000
Офис в Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
  & nbsp; Этот офис находится на 4-м этаже бизнес-центра, состоящего из этажей 5 с магазинам…
€446,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
The property in question is within the Agios Theodoros Quarter of Paphos.It is located in th…
€1,01 млн
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
This investment opportunity relates to a four-storey commercial building in Paphos city cent…
€2,65 млн
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Магазин на продажу расположен на первом этаже бизнес-центра. Состоит из главного этажа 97м2 …
€775,000

Типы недвижимости в Пафос

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офисы
магазины
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