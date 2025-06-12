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Склады в районе Пафос, Кипр

коммерческая недвижимость
138
отели
20
офисы
17
доходные дома
3
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3 объекта найдено
Склад 1 375 м² в Trimithousa, Кипр
Склад 1 375 м²
Trimithousa, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 375 м²
An industrial unit in Tremithousa. The unit consists of a ground floor, a mezzanine and a fi…
$1,20 млн
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Склад 20 600 м² в Полис, Кипр
Склад 20 600 м²
Полис, Кипр
Площадь 20 600 м²
Industrial warehouses located  in Polis Chrysochous Municipality in Paphos. It is situated c…
$3,60 млн
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Склад 1 210 м² в Агиа Варвара, Кипр
Склад 1 210 м²
Агиа Варвара, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 210 м²
A leasehold industrial warehouse in Agia Varvara. The warehouse consists of a basement with …
$662,424
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