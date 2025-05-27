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Доходные дома в районе Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Доходный дом 1 381 м² в Киссонерга, Кипр
Доходный дом 1 381 м²
Киссонерга, Кипр
Площадь 1 381 м²
Комплекс апартаментов, мезонетов и вилл, расположенный в небольшом прибрежном поселке Киссон…
$5,13 млн
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